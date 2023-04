Dlh Prievidze bol ku koncu minulého roka na úrovni 11,3 milióna eur

Prievidza 24. apríla (TASR) - Celkový dlh mesta Prievidza ku koncu minulého roka predstavoval sumu 11.378.197,27 eura. Celková úverová zadlženosť dosiahla 30,07 %. Zadlženosť mesta v prepočte na jedného obyvateľa predstavuje sumu 260,07 eura. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2022, ktorý na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci.



Mesto uzatvorilo hospodárenie za minulý rok s prebytkom 3.017.374,49 eura, po vylúčení účelovo viazaných dotácií a finančných operácií dá na tvorbu rezervného fondu 2.446.638,08 eura. Vo fonde malo ku koncu minulého roka 2.585.690,92 eura.



"Najväčší prebytok vznikol v rámci bežného rozpočtu, kde v minulom roku vzhľadom na finančnú situáciu, ktorá sa vyvíjala dosť nepredvídateľne, dochádzalo k šetreniu financií tak, aby mesto nečelilo možným problémom v rámci finančnej disciplíny. Tú je mesto v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách povinné dodržiavať," priblížil vedúci ekonomického odboru mestského úradu Marián Bielický.



Záväzky mesta ku koncu minulého roka predstavovali 17.917. 000,55 eura. V minulom roku splatila radnica istiny k bankovým úverom v celkovej sume 1,261 milióna eur, k návratným finančným výpomociam vo výške 237.619,90 eura.



"Celkový dlh mesta predstavoval 11,3 milióna eur, čo medziročne znamená, že oproti koncu roka 2021 sa úverová zadlženosť mesta znížila o viac ako 936.000 eur. Čo sa týka percentuálneho vyjadrenia, znížila sa o 3,77 %," doplnil Bielický.



Ide podľa neho o potešujúcu správu, nakoľko sa mesto dlhodobo sústreďuje na znižovanie dlhovej služby, aby vedelo v budúcnosti využiť nenávratné zdroje financovania z eurofondov. "Spolufinancovanie zo zdrojov mesta bude totiž podstatne vyššie ako teraz a bude sa pohybovať až do výšky 30 % z ceny zákazky alebo projektu," dodal.



Primátorka Katarína Macháčková vyzdvihla výšku prebytku samosprávy počas ekonomicky i politicky náročného obdobia, svedčí to podľa nej o zodpovednom prístupe mesta, keď obmedzilo mnohé výdavky. "Som hrdá i na to, že sa nám hneď podarilo schváliť rozpočet, keďže podľa informácií Združenia miest a obcí Slovenska viac ako 45 % samospráv išlo v rozpočtovom provizóriu. Podarilo sa nám vytvoriť i prebytok, ktorý následne použijeme v prvej úprave rozpočtu na plnenie úloh samosprávy," skonštatovala Macháčková. Ako významný fakt primátorka hodnotí, že sa mestu podarilo znížiť dlh o takmer jeden milión eur, na druhej strane mu narástol majetok na obyvateľa.