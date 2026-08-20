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Štvrtok 20. august 2026
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Dlh USA prekročil prvýkrát v histórii 40 biliónov USD

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Prekonanie hranice je novým varovaním pre americkú vládu, že krajine hrozí rozpočtová kríza.

Autor TASR
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Washington 20. augusta (TASR) - Celkový dlh USA zaznamenal nový rekord, keď prvýkrát v histórii prekonal hranicu 40 biliónov USD. Uviedlo to tento týždeň americké ministerstvo financií. Prekonanie 40-biliónovej hranice je novým varovaním pre americkú vládu, že krajine hrozí rozpočtová kríza. Rastúce výdavky na obsluhu dlhu a na sociálne programy totiž vysoko prekračujú príjmy do rozpočtu, ktoré ešte znižujú daňové úľavy. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ministerstvo oznámilo, že celkový nesplatený dlh USA dosiahol v utorok (18. 8.) 40,047 bilióna USD (34,51 bilióna eur). Za necelých 10 rokov sa tak hodnota dlhu viac než zdvojnásobila. V januári 2017, keď Donald Trump prvýkrát nastupoval do prezidentského úradu, dosahoval verejný dlh USA 19,95 bilióna USD.

Približne tretina z uvedeného rastu dlhu je výsledkom dvoch rokov extrémneho zvyšovania pôžičiek na financovanie protipandemických opatrení prijatých ešte Trumpovou vládou. Vo zvyšovaní dlhu z rovnakých dôvodov pokračovala aj vláda Joea Bidena.

Skupiny pre rozpočtový dohľad čakávali prekročenie 40-biliónovej hranice už niekoľko týždňov. Zároveň varovali, že ak politici nezačnú riešiť neudržateľný fiškálny výhľad a nepristúpia k zvýšeniu daní, redukcii výdavkov alebo k obidvom opatreniam naraz, krajine hrozí rozsiahla dlhová kríza.

(1 EUR = 1,1605 USD)


Počet nových nezamestnaných v USA sa znížil viac, ako trh očakával



Počet Američanov, ktorí v druhom augustovom týždni požiadali o štátne dávky v nezamestnanosti, klesol o 6000 na 206.000. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce. Trh očakával, že počet nových nezamestnaných sa zníži menej výrazne, a to na 210.000. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu tradingeconomics.

Nízky týždňový počet nových amerických žiadateľov o podporu v nezamestnanosti pretrváva od polovice júla, keď klesol na takmer 60-ročné minimum 189.000. Počet Američanov bez práce, ktorí štátne dávky poberajú dlhšie ako týždeň, však stúpol o 18.000 na 1,799 milióna. Štvortýždňový priemerný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje volatilitu medzi jednotlivými týždňami, sa zvýšil na 204.000 z úrovne 199.750.

Údaje o vývoji počtu nových nezamestnaných v USA ukazujú na pokračujúcu odolnosť amerického trhu práce. Je to zároveň v súlade s názormi niektorých členov výboru pre menovú politiku centrálnej banky USA, podľa ktorých je v krajine úplná zamestnanosť.
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