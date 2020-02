Dlhodobo najlepší zamestnávateľ na Slovensku Lidl opäť zvyšuje platy

Bratislava 4. februára (OTS) - Lidl opäť zvyšuje platy. Od marca priplatí svojim zamestnancom v priemere o 5%. Diskontný reťazec tak potvrdzuje svoj cieľ byť najlepšie platiacou spoločnosťou v oblasti maloobchodu na Slovensku. Od jesene 2016 zvýšil Lidl platy v priemere o 40% a priemerný mesačný plat pre pozíciu predavačka-pokladníčka a predavač-pokladník bude od nového obchodného roka viac ako 900 €. Plný pracovný úväzok pritom v Lidli predstavuje 38,75 hodín týždenne.



„Uvedomujeme si, že náš úspech závisí v prvom rade od našich kolegýň a kolegov, preto sú v Lidli vždy na prvom mieste. Pre ďalšie zvýšenie platov sme sa rozhodli aj napriek stále rastúcim nákladom na pracovnú silu, ktoré nám vyplývajú z legislatívy,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.



Dlhodobo najlepší z najlepších

Lidl stabilne patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku. Potvrdzuje to v poradí štvrtý zisk ocenení Top Employer Slovensko a Top Employer Europe v rade. Medzi skúmané oblasti patrí rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, výkonnostný manažment, príležitosti na budovanie kariéry, poskytované benefity či firemná kultúra. Inštitút so sídlom v Holandsku oceňuje firmy s najkvalitnejším zamestnávateľským prostredím už od roku 1991. Pred Lidlom získali titul „Top Employer“ iba tri firmy zo Slovenska, pričom Lidl bol historicky prvým obchodným reťazcom s týmto ocenením.



Diskontný reťazec taktiež opätovne uspel vo svojej kategórií aj v domácej súťaži Najzamestnávateľ. V jej ôsmom ročníku hodnotilo 189 firiem dovedna 36 068 respondentov čo je historicky najvyššie číslo. To, že zamestnávateľská politika Lidla je komplexná potvrdzujú aj atribúty, na základe ktorých hlasujúci v tejto ankete rozhodli o víťazoch. Podľa spoločnosti Profesia nimi boli prevažne kvalitné služby a produkty, silná a známa značka, dobré meno spoločnosti, príjemné pracovné prostredie či kolektív, v ktorom daný človek pracuje. Platové ohodnotenie v tejto ankete skončilo až na šiestom mieste.



„Chceme byť top zamestnávateľom a tento náš záväzok nevnímame iba cez mzdu, hoci tá je, samozrejme, dôležitá. Kľúčové je z nášho pohľadu vytvárať pracovné prostredie, ktoré je príjemné, poskytuje motiváciu, priestor pre kariérny rast a adekvátne ohodnotenie. Popri platoch je pre nás dôležité aj vhodné nastavenie benefitov a možnosť čo najlepšie zladiť prácu a súkromný život,“ vysvetlila Zuzana Baloghová, vedúca personálneho úseku Lidl Slovenská republika, a dodala: „V Lidli nerobíme žiadne rozdiely medzi mužmi a ženami, každý má u nás rovnaké podmienky. Dôležitá je pre nás aj absolútna transparentnosť a férovosť. Platíme každú odpracovanú minútu, neskrývame sa za žiadne hviezdičky či malé písmo, naši zamestnanci presne vedia, s čím môžu počítať.“



Lidl otvoril svoje prvé predajne na Slovensku v septembri 2004 a momentálne ich prevádzkuje 140. V predajniach, troch logistických centrách a na centrále obchodného reťazca pracuje spolu viac ako 4000 ľudí.