Dlhodobý rozpočet EÚ je založený na štyroch základných okruhoch

Brusel 16. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh na dlhodobý rozpočet EÚ v rokoch 2028 - 2034 vo výške dvoch biliónov eur, v priemere 1,26 % HDP EÚ. Podľa EK tento finančný rámec poskytne EÚ dlhodobý investičný rozpočet, ktorý potvrdí jej ambície stať sa v nasledujúcom desaťročí nezávislou, bezpečnou a prosperujúcou spoločnosťou a ekonomikou, informuje spravodajca TASR.



Vzhľadom na výzvy v oblasti bezpečnosti, obrany, konkurencieschopnosti, migrácie, energetiky, klimatickej zmeny EK navrhla „zásadnú rekonštrukciu rozpočtu EÚ“, ktorý bude efektívnejší, flexibilnejší a účinnejší. Rozpočet chce naďalej podporovať ľudí, podniky, členské štáty, regióny, partnerov a kolektívnu budúcnosť EÚ. Kľúčovými prvkami nového VFR sú väčšia flexibilita v rámci rozpočtu, aby Únia mohla rýchlo reagovať v prípade kríz, alebo keď treba riešiť nové politické priority.



Komisia spresnila, že moderný viacročný finančný rámec (VFR) si vyžaduje modernizované a stabilné zdroje príjmov, aj preto navrhla nové vlastné zdroje a úpravy už existujúcich, ktoré zmiernia tlak na národné rozpočty a vygenerujú 58,5 miliardy eur ročne. Okrem tradičných vlastných zdrojov (clá, DPH či dane z nerecyklovaného plastového obalového odpadu) EK navrhla rozšírený balík vlastných zdrojov, ktorý predpokladá príjmy založené na systéme obchodovania s emisiami (ETS1), príjmy z Mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM), príjmy z nerecyklovaného elektronického odpadu, spotrebnú daň z tabaku a zdanenie spoločností s ročným obratom viac ako 100 miliónov eur.



Komisia prestavila štyri základné okruhy rozpočtu. Prvý okruh vo výške jedného bilióna eur zahŕňa najmä Národné a regionálne partnerské plány (NRPP) zamerané na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, udržateľného rozvoja a konkurencieschopnosti EÚ a jej bezpečnosti. Zároveň podporuje poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a modrej ekonomiky. Do tohto financovania sú zahrnuté aj Frontex, Europol a ďalšie decentralizované agentúry súvisiace s bezpečnosťou.



V tomto okruhu je zahrnutá aj fixná ročná suma na splatenie pôžičiek z plánu EÚ budúcej generácie (NGEU). Splácanie pôžičiek sa začne v roku 2028 (do roku 2058). Komisia navrhuje fixnú ročnú sumu na splácanie vrátane úrokov aj istiny vo výške 24 miliárd eur ročne. To znamená celkové náklady vo výške 168 miliárd eur.



Druhý okruh vo výške 589,6 miliardy eur zahŕňa Európsky fond pre konkurencieschopnosť (ECF), program Horizont Európa, Nástroj na prepájanie Európy (CEF), mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany, ako aj hlavný európsky program cezhraničného vzdelávania Erasmus+ a nový program AgoraEU, ktorý bude podporovať kultúru, médiá a organizácie občianskej spoločnosti.



Tretí okruh začleňuje program Global Europe, ako aj spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a podporu pre zámorské krajiny a územia (vrátane Grónska). Komisia naň vyčlenila 215,2 miliardy eur. Z toho 200 miliárd eur pôjde na na zahraničnú politiku vrátane rozvojovej pomoci a pomoci susedným krajinám.



Financovanie z tohto okruhu bude zahŕňať aj mimorozpočtový fond vo výške 100 miliárd eur na zabezpečenie dlhodobej pomoci Ukrajine v rokoch 2028 až 2034.



Štvrtý okruh znamená administratívne výdavky na verejnú správu inštitúcií EÚ, ktoré budú predstavovať stabilný šesťpercentný podiel VFR.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)