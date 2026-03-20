Piatok 20. marec 2026
Dlhopis Investor II je vypredaný, Patriot II sa predáva ešte v piatok

Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenská republika predala doteraz prostredníctvom komerčných bánk štátne dlhopisy určené bežným občanom v celkovej sume 413 miliónov eur. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že dlhopis Investor II je už vypredaný.

Patriot II zostáva v predaji ešte počas piatku 20. marca, ktorý je zároveň posledným dňom, počas ktorého si môžu občania kúpiť štátne dlhopisy v pobočkách komerčných bánk alebo elektronickou formou,“ konštatoval rezort financií.

Zdôraznil, že predaj dlhopisov v súčte prekročil hranicu 400 miliónov eur, ktorá bola stanovená pred navýšením upisovania. Predaj Dlhopisov pre ľudí tak naplnil ciele, s ktorými MF SR a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) prezentovali emisie štátnych cenných papierov pre rok 2026.

Občania vykúpili všetky dlhopisy Investor II v celkovej sume 250 miliónov eur, ktoré majú dvojročnú splatnosť a čistý nezdanený výnos 2,7 % ročne. „Mimoriadny záujem o tento typ dlhopisu potvrdil opodstatnenosť navýšenia emisie o dodatočných 50 miliónov eur. Z dôvodu úplného vypredania bol predaj dlhopisu Investor II už ukončený,“ doplnilo MF. Do druhého typu dlhopisu Patriot II so štvorročnou splatnosťou a čistým nezdaneným výnosom 3 % ročne investovali záujemcovia zatiaľ 163 miliónov eur a zostáva v predaji.
