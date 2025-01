Dlhopisy bude možné vydávať iba v podobe zaknihovaného cenného papiera

Bratislava 28. januára (TASR) - Dlhopisy bude možné vydávať už iba v podobe zaknihovaného cenného papiera. Vydávanie listinných dlhopisov už zákon neumožňuje. Výnimku z povinnej zaknihovanej podoby dlhopisov budú mať len vybrané druhy dlhopisov, ktorými sú napríklad štátne dlhopisy. Novela zákona sa nevzťahuje ani na komunálne obligácie alebo dlhopisy, ktoré sú imobilizované u centrálneho depozitára alebo u zahraničného centrálneho depozitára pri ich vydaní. Informovala o tom Dagmar Kopuncová, PR manažérka Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP) SR.



Spresnila, že povinnosť vydávania dlhopisov v zaknihovanej podobe zavádza novela zákona o cenných papieroch, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom tohto roka. "Zámerom tvorcov pri úprave legislatívy bolo najmä zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri emitovaní dlhopisov," uviedol Ľubomír Demčák, vedúci odboru emisií CDCP SR. Zaknihovaný cenný papier má podobu zápisu v zákonom ustanovenej evidencii, ktorou je v prípade dlhopisov evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená CDCP SR.



Kopuncová vysvetlila, že rozdiel medzi listinnými a zaknihovanými dlhopismi je hlavne v spôsobe ich vlastníctva. Zaknihované dlhopisy ich majitelia vlastnia tak, že sú evidované na ich účte majiteľa. Prvotné pripísanie zaknihovaných dlhopisov na účty majiteľov zabezpečí emitent, čo je spoločnosť, ktorá dlhopisy vydala. Každý majiteľ dlhopisov teda musí mať zriadený účet majiteľa.



Zdôraznila, že majitelia dlhopisov budú môcť využiť všetky výhody ich zaknihovania spojené najmä s bezpečnou úschovou a komfortným nakladaním s cenným papierom. Zaknihovaný dlhopis môže jeho majiteľ previesť podaním príkazu účastníkovi centrálneho depozitára, ktorý vedie jeho účet majiteľa. Akékoľvek ďalšie služby spojené so zaknihovaným dlhopisom sa realizujú len elektronicky prostredníctvom účastníka. Spoločnosti, ktoré vydávajú alebo uvažujú o vydaní dlhopisov, môžu o registráciu emisie zaknihovaných dlhopisov požiadať CDCP SR.



"Centrálny depozitár je pripravený asistovať novým emitentom zaknihovaných dlhopisov pri registrácii ich emisie. Emitenti môžu k registrácii emisie zaknihovaných dlhopisov využiť aj elektronický prístup do centrálneho depozitára a o registráciu emisie požiadať cez Portál CDCP, ktorý je dostupný na webovej stránke depozitára," dodal Demčák. Na podpisovanie dokumentov doručených prostredníctvom Portálu CDCP sa používa certifikát vydávaný fyzickým osobám spolu s občianskym preukazom.