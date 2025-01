Dlhopisy pre ľudí Investor a Patriot by mali byť k dispozícii v marci

Bratislava 7. januára (TASR) - Dva štátne dlhopisy určené bežným občanom so splatnosťou dva a štyri roky sa majú predávať pod názvami INVESTOR a PATRIOT. K dispozícii by mali byť v sieti vybraných piatich bánk na Slovensku v marci tohto roka. Ich predaj pripravuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), informuje o nich na internetovej stránke špeciálne zriadenej na tento účel dlhopisypreludi.ardal.sk.



"Výnosy z týchto dlhopisov (kupón a kapitálový výnos) budú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb a pri predaji na primárnom trhu bude tento nákup oslobodený od poplatkov," priblížila ARDAL. Minimálna suma každého dlhopisu bude 1000 eur a celková veľkosť obidvoch emisií spolu neprekročí 500 miliónov eur.



Dlhopisy pre občanov budú prijaté na obchodovanie na Burzu cenných papierov v Bratislave (BCPB) a občania ich budú môcť predať prostredníctvom banky alebo iného obchodníka s cennými papiermi aj pred ich splatnosťou. Detailnejšie informácie o dostupnosti týchto dlhopisov plánuje ARDAL zverejniť vo februári.



Agentúra udelila mandát piatim slovenským bankám na umiestnenie na trhu a distribúciu slovenských štátnych dlhopisov občanom 18. decembra minulého roka. Ide o ČSOB, Slovenskú sporiteľňu, Tatra banku, UniCredit Bank a VÚB. Všetky banky udelený mandát podľa ARDAL prijali a akceptovali.



"Investícia do štátneho dlhopisu pre ľudí predstavuje najbezpečnejšiu krátkodobú investíciu, ktorú možno na Slovensku dosiahnuť. Nezdanený výnos a investícia bez poplatkov pomôžu čiastočne ochrániť úspory v nasledujúcich rokoch pred infláciou," zdôraznila agentúra.