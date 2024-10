Dlhopisy pre občanov by mali byť vydané na jar v sume od 1000 eur

Bratislava 10. októbra (TASR) - Prvá emisia štátnych dlhopisov určených pre bežných občanov by mala byť k dispozícii na jar budúceho roka. Dlhopis sa bude dať kúpiť za 1000 eur a násobky tejto sumy a príjmy z neho by mali byť oslobodené od daní aj odvodov. V súčasnej situácii by jeho úročenie mohlo byť okolo 3 %, konkrétne podmienky však budú nastavené až pred začiatkom ich predaja. Na štvrtkovej konferencii televízie TA3 venovanej tejto téme o tom informovali minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek.



Objem prvej emisie by mal byť okolo 300 miliónov eur. Kamenický predpokladá, že dlhopisy budú nastavené pre občanov tak výhodne, že sa táto suma rýchlo minie. V prípade úspechu by mal štát podobné dlhopisy predávať aj v ďalších rokoch. ARDAL predpokladá, že pôjde o krátkodobé dlhopisy, pravdepodobne v dvoch splatnostiach dva a štyri roky. Ľudia si ich budú môcť kúpiť prostredníctvom komerčných bánk a následne ich bude možné ďalej predávať na sekundárnom trhu.



"Výhody investovania do štátnych dlhopisov zahŕňajú stabilné výnosy, uchovanie hodnoty investovaných peňazí a nízke riziko. Na druhej strane, štát ako emitent dlhopisov takýmto predajom rozkladá svoje riziká na finančnom trhu, a tým dosahuje vyššiu finančnú stabilitu najmä v čase globálnych kríz," vysvetlil Kamenický. Dobré skúsenosti s týmto typom dlhopisov majú podľa neho mnohé štáty a Slovensko je jednou z mála krajín v regióne, ktorá ich zatiaľ neponúka.



Zároveň zdôraznil, že pre štát ide o doplnkový zdroj financovania. Pripravovaná emisia tvorí približne 3 % z ročných pôžičiek. "Vydávanie dlhopisov pre občanov sa využíva najmä na krátkodobé financovanie štátu alebo ako jeho doplnkový zdroj. Dlhopisy poskytujú obyvateľom sporiacu alternatívu k termínovaným a sporiacim účtom, pomôžu ďalej rozvíjať finančný a kapitálový trh a v neposlednom rade môžu prispieť aj k zvyšovaniu finančnej gramotnosti obyvateľov," doplnil minister financií.