Dlhotrvajúce suchá poznačili aj úrodu na hornej Nitre

Čereňany 1. augusta (TASR) - Dlhotrvajúce suchá ovplyvnili aj úrodu na hornej Nitre. Najviac zasiahli krmoviny. Straty označili miestni chovatelia za vysoké, pre niektorých môžu byť až likvidačné. Pre TASR to uviedla predsedníčka Regionálnej poľnohospodárskej a potravinovej komory Prievidza Darina Chalmovianska.



"Najviac ´trpia´ krmoviny na ornej pôde, ktoré sú nevyhnutné pre potreby živočíšnej výroby, hlavne kukurica na siláž a zrno. Porasty sú nízke, rastliny sú so slabo vyvinutými šúľkami, pochybuje aj tretia kosba lucerny," priblížila Chalmovianska.



Sucho podľa nej ovplyvnilo do značnej miery i úrodu sena a taktiež deklasuje aj cukrovú repu.



Žatvu na hornej Nitre ku koncu júla ukončili.