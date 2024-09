Dĺžka absolventskej praxe nebude skrátená,nezvýši sa ani jej príspevok

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ku skráteniu trvania absolventskej praxe z doterajších troch mesiacov na dva a k zvýšeniu príspevku o 52,41 eura na 326,40 eura nedôjde. Zmena sa nedotkne ani maximálneho trvania absolventskej praxe zo šiestich mesiacov na štyri bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania. Vyplývalo by to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti opozičných poslancov Simony Petrík a Dávida Deja (obaja z PS), ktorý Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania.



"Hlavným cieľom navrhovaných zmien je zvýšiť atraktivitu absolventskej praxe, a tým podporiť väčší záujem absolventov stredných a vysokých škôl o tento program. Dnešná situácia na trhu práce ukazuje, že mladí absolventi bez pracovných skúseností majú výrazne nižšiu šancu na získanie zamestnania. Zamestnávatelia často požadujú nielen vzdelanie, ale aj praktické skúsenosti, ktoré absolventi získavajú práve prostredníctvom absolventskej praxe," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Návrh zákona mal umožniť väčšiemu počtu absolventov dostať sa k vykonávaniu tejto praxe, keďže mnohých z nich podľa predkladateľov odrádza najmä jej dlhá minimálna dĺžka, ktorá môže byť nedostatočne ohodnotená. Vyšší príspevok mal poskytnúť absolventom lepšie finančné podmienky a zvýšiť ich motiváciu na absolvovanie praxe. Okrem výšky finančného príspevku za absolventskú prax sa mal zmeniť aj spôsob jeho poskytovania, a to tak, že úrady práce by povinne poskytovali príspevok absolventovi, ktorý vykonáva túto prax.



"Zvýšením príspevku a skrátením minimálneho trvania praxe vytvárame lepšie podmienky pre absolventov na získavanie nevyhnutných pracovných skúseností, a tým zlepšujeme ich šance na úspešné uplatnenie sa na trhu práce v odbore, ktorý vyštudovali. Tento návrh zákona prispieva k celkovému zlepšeniu situácie mladých ľudí pri prechode zo vzdelávacieho systému do pracovného života," uzavreli predkladatelia.