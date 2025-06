Dĺžka praxe pri remeselných živnostiach sa skracovať nebude

Bratislava 10. júna (TASR) - Dĺžka požadovanej praxe pri vybraných remeselných živnostiach sa neskráti na polovicu. V rámci novely zákona o živnostenskom podnikaní to navrhli poslanci opozičnej SaS Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok právnu normu neposunulo do druhého čítania.



„Cieľom návrhu je zjednodušenie živnostenského podnikania. Návrh vypúšťa niektoré živnosti spomedzi okruhu remeselných živností, tým pádom sa automaticky stanú voľnými živnosťami, a tiež skracuje požadovanú dĺžku praxe pre vydanie živnostenského oprávnenia pri vybraných živnostiach,“ vysvetlili predkladatelia.



V novele navrhli skrátiť požadovanú dĺžku praxe pri väčšine remeselných živností na polovicu. Preradiť tiež chceli vybrané živnosti z remeselných medzi voľné. Rovnako chceli presadiť, aby absolventi vysokých škôl nepotrebovali prax pri živnostiach v oblasti geodetickej a kartografickej činnosti, reštaurovania s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia, či pri organizovaní dobrovoľných dražieb.



V novele tiež navrhovali vypustiť prax bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie pri živnostiach týkajúcich sa prevádzkovania cestovnej agentúry, ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach s reštauráciou či pri zasielateľstve.



Opoziční poslanci pripomenuli, že Slovensko je podľa prieskumu OECD z minulého roka na 24. mieste zo 43 v hodnotení regulácie trhového prostredia. Zmiernenie trhovej regulácie by podľa nich mohlo Slovensku prospieť.