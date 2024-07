Dlžníci aj investori profitujú z výkonnosti slovenskej ekonomiky

Bratislava 22. júla (TASR) - Lepšia výkonnosť slovenskej ekonomiky v minulom roku a v prvom polroku 2024 viedli k zrýchleniu ekonomickej aktivity, vrátane oživenia spotreby domácností na Slovensku. Rástol počet poskytnutých hypotekárnych úverov a ľudia si prostredníctvom investičných nástrojov pomaly obnovovali rezervy, ktoré sa im v posledných rokoch znížili. Poukázali na to analytici finančnej spoločnosti Simplea, ktorí očakávajú rast vo všetkých oblastiach aj v druhom polroku tohto roka.



"Z pohľadu hypotekárnych úverov bol prvý polrok tohto roka úspešnejší ako rovnaké obdobie roka 2023. Nárast v roku 2024 bol takmer 51 %. Klientom sme v roku 2023 pomohli v oblasti bývania v celkovom objeme 14 miliónov eur a za to isté obdobie v 2024 to bolo až vo výške 21 miliónov eur," zhodnotil úverový analytik spoločnosti Peter Horčiak.



Oživenie hypotekárneho aj realitného trhu očakáva aj v druhom polroku. "Tento rast by mala podporiť aj Európska centrálna banka (ECB), a to postupným znižovaním základnej úrokovej sadzby a svojou monetárnou politikou. Predpokladám, že inflačné tlaky sa znížia a inflácia sa dostane na očakávané hodnoty. Pozornosť by sme mali upriamiť nielen na úrokové sadzby, ale aj na ostatné poplatky spojené s poskytnutým úverom a vnímať, že úroková sadzba nie je konečný ukazovateľ nákladovosti," upozornil Horčiak.



Počas prvého polroka 2024 klienti Simplea výrazne navyšovali svoje investície do podielových fondov a jej celkové spravované aktíva (AUM) narástli za prvých šesť mesiacov o 31 %. Prostredníctvom investičných nástrojov sa pomaly obnovujú rezervy, ktoré sa počas uplynulých rokov, najmä v dôsledku pandémie, mnohým ľuďom znížili, vysvetlil investičný analytik spoločnosti Adrián Šajánek.



Predpokladá, že s predikovaným rastom ekonomiky na úrovni 3 % a pri pokračovaní rastu spotrebiteľského apetítu, vďaka očakávanému zvýšeniu reálnych príjmov v tomto roku až o 4,5 %, budú mnohé domácnosti naďalej siahať po rôznych finančných službách.



"Zatiaľ čo sme v prvom polroku zaznamenali citeľný nárast záujmu o investície a iné finančné služby, tak v druhom polroku by tento trend nemal len pokračovať, ale pravdepodobne sa ešte posilní. Jedným z faktorov, ktoré nás vedú k tomuto záveru, je okrem iných aj spotrebiteľská dôvera, respektíve sentiment, ktorý poukazuje na zlepšujúci sa výhľad spotrebiteľov na vlastnú finančnú situáciu a predpokladaný vývoj ekonomiky v najbližšom roku," doplnil Šajánek.