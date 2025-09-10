< sekcia Ekonomika
Dlžníci budú môcť v 1. polroku 2026 doplatiť daň bez sankcií
Ide o súčasť konsolidačného balíka na budúci rok. Ministerstvo financií SR chce týmto krokom motivovať dlžníkov uhradiť aspoň časť daňových nedoplatkov.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Daňoví dlžníci, ktorí v priebehu prvého polroka budúceho roka zaplatia štátu istinu daňového nedoplatku evidovaného k 30. septembra 2025, nebudú musieť platiť pokutu ani úrok z omeškania. Vyplýva to z nariadenia vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani a o upustení od uloženia pokuty a od vyrubenia úroku z omeškania, ktoré v stredu schválil kabinet.
Ide o súčasť konsolidačného balíka na budúci rok. Ministerstvo financií (MF) SR chce týmto krokom motivovať dlžníkov uhradiť aspoň časť daňových nedoplatkov. Štát by mal na tom získať dodatočných 81 miliónov eur.
Odpustia sa aj sankcie tým daňovníkom, ktorý v stanovenej lehote podajú daňové priznanie, ktoré mali pôvodne podať do 30. septembra 2025, a priznanú daň aj zaplatia. „Rovnako sa navrhuje, že sa upustí od vyrubenia pokuty, ak daňový subjekt podá v tomto období dodatočné daňové priznanie, ktorým si zvýši daňovú povinnosť, resp. zníži nárok, napríklad nadmerný odpočet,“ doplnilo ministerstvo.
Nariadenie sa vzťahuje na dane, ktoré sú upravené osobitnými predpismi, ako je daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, daň z motorových vozidiel, daň z poistenia, daň zo sladených nealkoholických nápojov. Naopak, nevzťahuje sa na preddavky na daň, splátky dane, na osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach či solidárny príspevok. Nevzťahuje sa ani na dane, ktorých správcom je obec, teda miestne dane či poplatok za rozvoj.
Nariadenie bude účinné od 1. októbra 2025.
