Dlžníci majú čas do konca augusta na využitie generálneho pardonu

Bratislava 15. augusta (TASR) - Oddlžovanie klientov, ktorí spĺňajú podmienky v rámci generálneho pardonu, pokračuje do konca augusta. Ak do konca mesiaca uhradia dlžné poistné, Sociálna poisťovňa (SP) im odpustí penále.



Generálny pardon je legislatívna zmena, ktorá pomáha dlžníkom po splatení istiny zbaviť sa dlžného penále. SP informuje klientov o tejto možnosti adresne raz mesačne prostredníctvom e-mailov či textových správ. K júlu zaslala SP zamestnávateľom a fyzickým osobám 668.000 notifikácií.



Základnými podmienkami generálneho pardonu je zaplatiť celé dlžné poistné spred 1. júla 2022 do konca augusta tohto roka. Na dlžníkov sa následne generálny pardon vzťahuje automaticky. Klienti musia doručiť v uvedenom termíne chýbajúce mesačné výkazy poistného a príspevkov.



SP všetkým súdnym exekútorom, ktorí vymáhajú pohľadávky, odoslala oznámenie o zániku pohľadávky na penále a o tom, že v jednotlivých exekučných konaniach môže dôjsť k uplatneniu generálneho pardonu. Ak by mal dlžník vedomosť, že exekútor naďalej vymáha zaniknuté penále, mal by informovať priamo exekútora alebo SP.



Prvé hromadné oddlženie zabezpečila SP v apríli. Proces vykonáva automaticky u všetkých klientov, o ktorých má všetky potrebné údaje. O odpustení dlžníkov písomne informuje.