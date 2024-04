Dlžníci viac ako refinancovanie využívajú zmenu podmienok hypoték

Bratislava 25. apríla (TASR) - Vzhľadom na vývoj úrokových sadzieb a podmienok na trhu s nehnuteľnosťami sú refinancované úvery, pri ktorých si dlžník prenesie hypotéku do inej banky, klientami v súčasnosti málo preferované. Znovu prerokovať podmienky už uzatvorených úverových zmlúv je slovenskými domácnosťami využívané oveľa viac ako žiadať o úplne nové úvery. Na základe aktuálnych údajov o vývoji hypotekárneho trhu v SR na to poukázala vedúca oddelenia menovej a finančnej štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Brziaková.



Objem nových hypotekárnych úverov, teda všetkých úverových zmlúv uzatvorených medzi klientami a bankami v danom mesiaci, v januári tohto roka medziročne vzrástol. Úplne nových úverov je však menej ako tretina, väčšinu (69 %) uzatvorených zmlúv tvoria tzv. znovu prerokované úvery.



Znovu prerokované úvery sa ďalej delia na niekoľko podkategórií. Jednou z nich sú refinancované hypotéky, pri ktorých dochádza k prevodu úveru do inej banky. Ich podiel v januári 2024 predstavoval 12,4 %, v rovnakom období minulého roka bol ešte 17 %.



"Záujem našich domácností využiť nový hypotekárny úver na refinancovanie je zjavne najnižší. Presun úveru z jednej banky do inej s lepšími úverovými podmienkami aj z dôvodu výšky ponúkanej úrokovej sadzby už teda nie je atraktívny," priblížila Brziaková.



Klienti bánk naopak podľa štatistík najviac využívajú možnosť vyrokovať si nové podmienky v existujúcej úverovej zmluve. V rámci toho si môžu dohodnúť s bankou zmenu splatnosti úveru, fixácie sadzby, výšky úroku alebo zabezpečenia úveru. Podiel tohto typu hypoték predstavoval v januári 63 %, kým ešte pred rokom bol necelých 50 %.



"Zvyšnú časť zo znovu prerokovaných úverov tvoria nové úvery so zmenami pri výročí úverových zmlúv a možnosťou ich predĺženia s novými podmienkami," doplnila Brziaková. Ich podiel klesol z vlaňajších 33,6 % na tohtoročných 24,6 %.



Z hľadiska doby fixácie úrokových sadzieb ponúkanej bankami preferujú slovenské domácnosti hypotekárne úvery s fixáciou 3 až 5 rokov, ktoré v januári 2024 tvorili 53,9 % zo všetkých hypoték. Druhou voľbou klientov bola fixácia na 1 až 3 roky, ktoré v rovnakom období predstavovali 35,9 % z hypotekárnych úverov.