Dlžník SP môže využiť aj splátkový kalendár, treba ho dodržiavať

Bratislava 13. augusta (TASR) - Ak dlžník Sociálnej poisťovni (SP) nevládze dlh splácať, môže využiť aj splátkový kalendár. Ako však upozornil riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou SP Peter Višváder, ak dlžník nedodržiava termíny jednotlivých splátok, splátkový kalendár sa zruší a celý dlh musia zaplatiť jednorazovo.



"Od začiatku tohto roka do konca júna SP vydala 928 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm, ktoré eviduje od odvádzateľov poistného," vyčíslil Višváder s tým, že je to o 252 splátkových kalendárov menej ako vlani. Celková suma, na ktorú boli vydané rozhodnutia o povolení splátok dlžných súm, predstavuje takmer štyri milióny eur. Ako však dodala SP, k úspešnému ukončeniu splátkového kalendára (teda k splateniu 100 % dlžnej sumy) došlo v 43 prípadoch, kde dlžníci uhradili 82.000 eur.



"V prvom polroku 2020 došlo k zrušeniu splátkových kalendárov z dôvodov ich nedodržania zo strany dlžníkov v 259 prípadoch na celkovú sumu 507.000 eur," vyčíslil Višváder. Naďalej aktívnych splátkových kalendárov v tomto období zostalo 626 na celkový objem pohľadávok vo výške vyše troch miliónov eur. Z nich bolo do 30. júna 2020 uhradených 311.000 eur, dodala SP.



SP môže na základe písomnej žiadosti dlžníka povoliť splátky najviac na obdobie 24 mesiacov. "V prípade povolenia splátok SP určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky, a výšku úrokov," vysvetlil Višváder. Ako však dodal, v súčasnej mimoriadnej situácii sa úrok odpúšťa, dlžník je povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy. "Sociálna poisťovňa odporúča, aby dlžníci riešili svoje problémy s odvádzaním poistného bez odkladu čo najskôr a aby v tejto veci aktívne navštívili svoju pobočku a požiadali o splátkový kalendár," upozornila poisťovňa s tým, že ak sa na dlžnú čiastku nevzťahujú úľavy schválené vládou a parlamentom v súvislosti s koronakrízou, SP nemôže ani dlh, ani následné penále odpustiť. "Pre dlžníka je preto lacnejšie čo najrýchlejšie riešenie tohto problému," uzavrel Višváder.