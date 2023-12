Dlžníkom s vyššími splátkami hypoték pomôže mimoriadny daňový bonus

Bratislava 8. decembra (TASR) - Hypotekárnym dlžníkom so zvýšenými splátkami za rok 2023 pomôže mimoriadny daňový bonus, ktorý si budú môcť uplatniť v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní za tento rok. Pri nových hypotékach od budúceho roka sa zase zlepšia podmienky pre uplatnenie existujúceho daňového bonusu na zaplatené úroky pre mladých.



Vyplýva to z novelizácie viacerých zákonov v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v piatok definitívne schválila. O návrhu rokovala v skrátenom legislatívnom konaní.



Mimoriadny daňový bonus sa bude týkať všetkých hypoték, pri ktorých došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky v roku 2023 oproti roku 2022. Jeho výška bude 75 % rozdielu medzi splátkami, najviac však v sume 1800 eur ročne alebo 150 eur mesačne. Podmienkou jeho uplatnenia je výška ročného zdaniteľného príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR, pričom daňovník nesmie nehnuteľnosť prenajímať.



Na nové hypotekárne zmluvy, uzavreté od 1. januára 2024, sa budú vzťahovať upravené podmienky existujúceho daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov na bývanie. Cieľom je zvýšenie podpory zabezpečenia bývania pre mladých.



"Nové podmienky navrhované pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky na bývanie obsahujú zvýšenie maximálneho príjmu z 1,3 na 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca určeného v navrhovanom ustanovení a zvýšenie maximálnej možnej hranice pre uplatnenie tohto daňového bonusu zo 400 eur na 1200 eur," priblížilo ministerstvo financií.



Ak správca dane pri daňovej kontrole zistí, že daňovník si uplatnil bonus na zaplatené úroky neoprávnene, napríklad že nehnuteľnosť prenajímal, daňový bonus bude musieť vrátiť a zároveň dostane pokutu. Tá sa bude počítať za každý deň od lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si uvedený daňový bonus uplatnil, až do začatia daňovej kontroly. Výška pokuty bude trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB, najmenej však 10 % ročne.



Ministerstvo financií očakáva v budúcom roku výdavky súvisiace s týmito zmenami viac ako 15 miliónov eur.



Zákon bude účinný od 1. januára 2024.