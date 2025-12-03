< sekcia Ekonomika
dm a jej zákazníci opäť pomáhali kampaňou Giving Friday
Až 88 231 eur pôjde na podporu občianskej angažovanosti
Autor OTS
Bratislava, 3. decembra - Posledný novembrový piatok patril v dm drogerie markt dobročinnej kampani Giving Friday, ktorá je už osem rokov alternatívou k výpredajovému obdobiu Black Friday. Tentokrát 5 % denného obratu z 28. novembra poputuje na podporu komunitných iniciatív a iných prospešných projektov po celom Slovensku.
Vďaka vernosti zákazníkov výťažok z tejto dobročinnej kampane dosiahol 88 231 €. Zákazníci pritom pri nákupoch v dm nezaplatili ani cent navyše – stačilo, že nakúpili v ktorejkoľvek dm predajni alebo online práve v posledný novembrový piatok.
Nákup v najvyššej hodnote 902 € sa uskutočnil v predajni v obchodnom centre Atrium v Michalovciach, ktoré tak nadviazali na minulý rok, keď zákazník v inej miestnej predajni vytvoril najväčší nákup v hodnote 946 €.
Foto: dm - Tibor Czitó
„Vážime si vernosť zákazníkov a ďakujeme im, že k nám opäť rozhodli prísť nakúpiť aj v posledný novembrový piatok. Okrem nákupu za vždy výhodné ceny zároveň podporili dobrú vec. Výťažok z Giving Friday poputuje na podporu iniciatív a organizácií, ktoré rozvíjajú komunitný život, podporujú vzdelávanie, dobrovoľníctvo či ochranu životného prostredia,“ uviedla Janka Poláčková, prokuristka dm drogerie markt.
Podpora spoločensky prospešných aktivít je pre dm dlhodobou prioritou. Len v uplynulom fiškálnom roku venovala spoločnosť na pomoc ľuďom a komunitám prostredníctvom rôznych grantov a projektov viac ako 1 milión eur.
Zdroj: event2all
Vďaka vernosti zákazníkov výťažok z tejto dobročinnej kampane dosiahol 88 231 €. Zákazníci pritom pri nákupoch v dm nezaplatili ani cent navyše – stačilo, že nakúpili v ktorejkoľvek dm predajni alebo online práve v posledný novembrový piatok.
Nákup v najvyššej hodnote 902 € sa uskutočnil v predajni v obchodnom centre Atrium v Michalovciach, ktoré tak nadviazali na minulý rok, keď zákazník v inej miestnej predajni vytvoril najväčší nákup v hodnote 946 €.
Foto: dm - Tibor Czitó
„Vážime si vernosť zákazníkov a ďakujeme im, že k nám opäť rozhodli prísť nakúpiť aj v posledný novembrový piatok. Okrem nákupu za vždy výhodné ceny zároveň podporili dobrú vec. Výťažok z Giving Friday poputuje na podporu iniciatív a organizácií, ktoré rozvíjajú komunitný život, podporujú vzdelávanie, dobrovoľníctvo či ochranu životného prostredia,“ uviedla Janka Poláčková, prokuristka dm drogerie markt.
Podpora spoločensky prospešných aktivít je pre dm dlhodobou prioritou. Len v uplynulom fiškálnom roku venovala spoločnosť na pomoc ľuďom a komunitám prostredníctvom rôznych grantov a projektov viac ako 1 milión eur.
Zdroj: event2all