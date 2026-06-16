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dm chráni vašu pokožku aj unikátnou letnou knihou
Pred spálením vás ochránia užitočné baktérie a kvalitné opaľovacie prípravky, vysoký faktor potrebujú najmä deti.
Autor OTS
Bratislava 16. júna (OTS) - Nadmerné UV žiarenie môže na koži spôsobiť nielen krátkodobé poškodenie v podobe spálenia, ale v dlhodobom horizonte zvyšuje aj riziko rakoviny kože. Chrániť si pokožku je preto nevyhnutné, a to nielen počas letnej dovolenky. dm drogerie markt teraz prichádza s novinkou, pri ktorej sa zabavíte a oddýchnete si, ale zároveň chráni vašu pokožku pred spálením.
Kožný mikrobióm, tvorený miliardami mikroorganizmov žijúcich na ľudskej pokožke, predstavuje kľúčovú súčasť našej imunitnej ochrany. Vedecká štúdia prof. Petra Wolfa z Lekárskej univerzity v Grazi potvrdila, že určité baktérie aktívne zmierňujú škodlivé účinky UV-B žiarenia, ktoré spôsobuje spálenie a poškodenie DNA. Ani užitočné baktérie však letný nápor slnka samy nezvládnu. Vedci preto zdôrazňujú, že v žiadnom prípade nesmieme zabúdať na dodatočnú slnečnú ochranu.
Foto: dm drogerie markt
Knihu Príťažlivosť dostanú zákazníci dm za nákup produktov SUNDANCE nad 9,95 €. Autorka knihy Príťažlivosť Miriam Wolfová.
Na pravidelné používanie opaľovacích prípravkov, najmä u detí, upozorňuje Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt: „Detská pokožka je mimoriadne citlivá a jej prirodzená ochrana na slnku vydrží približne len 5 minút. Pre najmenších preto odporúčame opaľovacie krémy s mimoriadne vysokou ochranou (SPF faktor 50+) a vode odolným zložením.“ Príkladom je opaľovacie mlieko SUNDANCE Kids Med SPF 50+. Neobsahuje parfumy, minerálne oleje ani parabény, vďaka čomu je ideálne pre citlivú detskú pokožku a poskytuje spoľahlivú ochranu pred slnkom.
S pútavou knihou v ruke a šumením vĺn v pozadí však aj dospelí niekedy zabudnú na pravidelné natieranie sa ochranným krémom. Náruživým čitateľom teraz dm prichádza na pomoc so špeciálnou letnou knihou. Jej strany postupne červenejú a pri každej 60. strane vás knižka upozorní, že je najvyšší čas znova naniesť SPF prípravok.
Román Príťažlivosť od začínajúcej talentovanej autorky Miriam Wolfovej vydala dm v spolupráci s obľúbenou edíciou Evitovky. Príťažlivosť rozpráva príbeh letnej lásky stážistky Diany, ktorá postupne prerastie do niečoho väčšieho.
Kniha je k dispozícii zadarmo v predajniach dm od 16. júna 2026 (do vyčerpania zásob) ako darček k nákupu produktov značky SUNDANCE nad 9,95 €.
Foto: dm drogerie markt
Knihu Príťažlivosť pokrstila chemička a influencerka Katarína Balabánová.
Pre ochranu pokožky a posilnenie mikrobiómu aj mimo slnečných dní môžeme urobiť niekoľko účinných krokov. „Na umývanie sú vhodné predovšetkým čistiace gély a emulzie s neutrálnym pH. Okrem toho by sme sa mali vyhýbať nadmernému umývaniu kože a radšej uprednostniť prírodné a probiotické produkty starostlivosti o pokožku. Vyvážená strava bohatá na ovocie, zeleninu a vlákninu navyše celkovo prospieva mikrobiómu v tele, a tým pádom aj tomu na koži,“ radí chemická inžinierka Katarína Balabánová, ktorá je zároveň krstnou mamou knihy Príťažlivosť.
Zdroj: event2all
Kožný mikrobióm, tvorený miliardami mikroorganizmov žijúcich na ľudskej pokožke, predstavuje kľúčovú súčasť našej imunitnej ochrany. Vedecká štúdia prof. Petra Wolfa z Lekárskej univerzity v Grazi potvrdila, že určité baktérie aktívne zmierňujú škodlivé účinky UV-B žiarenia, ktoré spôsobuje spálenie a poškodenie DNA. Ani užitočné baktérie však letný nápor slnka samy nezvládnu. Vedci preto zdôrazňujú, že v žiadnom prípade nesmieme zabúdať na dodatočnú slnečnú ochranu.
Foto: dm drogerie markt
Knihu Príťažlivosť dostanú zákazníci dm za nákup produktov SUNDANCE nad 9,95 €. Autorka knihy Príťažlivosť Miriam Wolfová.
Osobitná ochrana pre deti
Na pravidelné používanie opaľovacích prípravkov, najmä u detí, upozorňuje Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt: „Detská pokožka je mimoriadne citlivá a jej prirodzená ochrana na slnku vydrží približne len 5 minút. Pre najmenších preto odporúčame opaľovacie krémy s mimoriadne vysokou ochranou (SPF faktor 50+) a vode odolným zložením.“ Príkladom je opaľovacie mlieko SUNDANCE Kids Med SPF 50+. Neobsahuje parfumy, minerálne oleje ani parabény, vďaka čomu je ideálne pre citlivú detskú pokožku a poskytuje spoľahlivú ochranu pred slnkom.
Letná kniha od dm, s ktorou sa nespálite
S pútavou knihou v ruke a šumením vĺn v pozadí však aj dospelí niekedy zabudnú na pravidelné natieranie sa ochranným krémom. Náruživým čitateľom teraz dm prichádza na pomoc so špeciálnou letnou knihou. Jej strany postupne červenejú a pri každej 60. strane vás knižka upozorní, že je najvyšší čas znova naniesť SPF prípravok.
Román Príťažlivosť od začínajúcej talentovanej autorky Miriam Wolfovej vydala dm v spolupráci s obľúbenou edíciou Evitovky. Príťažlivosť rozpráva príbeh letnej lásky stážistky Diany, ktorá postupne prerastie do niečoho väčšieho.
Kniha je k dispozícii zadarmo v predajniach dm od 16. júna 2026 (do vyčerpania zásob) ako darček k nákupu produktov značky SUNDANCE nad 9,95 €.
Foto: dm drogerie markt
Knihu Príťažlivosť pokrstila chemička a influencerka Katarína Balabánová.
Podpora kožného mikrobiómu
Pre ochranu pokožky a posilnenie mikrobiómu aj mimo slnečných dní môžeme urobiť niekoľko účinných krokov. „Na umývanie sú vhodné predovšetkým čistiace gély a emulzie s neutrálnym pH. Okrem toho by sme sa mali vyhýbať nadmernému umývaniu kože a radšej uprednostniť prírodné a probiotické produkty starostlivosti o pokožku. Vyvážená strava bohatá na ovocie, zeleninu a vlákninu navyše celkovo prospieva mikrobiómu v tele, a tým pádom aj tomu na koži,“ radí chemická inžinierka Katarína Balabánová, ktorá je zároveň krstnou mamou knihy Príťažlivosť.
Zdroj: event2all