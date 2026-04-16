dm drogerie markt je po 13. raz Mastercard Obchodník roka
Najväčší predajca drogérie a kozmetiky obhájil tiež titul Absolútny víťaz.
Autor OTS
Bratislava 16. apríla (OTS) – dm drogerie markt potvrdila svoju dominantnú pozíciu na slovenskom trhu. V 13. ročníku prestížneho ocenenia Mastercard Obchodník roka opätovne získala nielen prvenstvo v kategórii drogérií a parfumérií, ale na základe reprezentatívneho prieskumu a lojality svojich zákazníkov obhájila aj titul Absolútny víťaz.
„Toto ocenenie má pre nás veľkú hodnotu, pretože vychádza priamo z názorov a reálnej skúsenosti našich zákazníkov. Ďakujeme im, že nám dôverujú a nakupujú u nás. Naďalej robíme všetko pre to, aby sme im boli čo najbližšie a ponúkali im služby, ktoré z nakupovania v dm robia zážitok, aký inde nenájdu,“ povedal konateľ dm drogerie markt Martin Podhradský.
Prvenstvo v celkovom hodnotení Mastercard Obchodník roka 2025 si dm zabezpečila vďaka vysokým výsledkom naprieč všetkými sledovanými kritériami komplexného prieskumu. Spoločnosť si kontinuálne buduje hlbokú dôveru u svojich zákazníkov, ktorí ju vnímajú ako spoľahlivého partnera pre svoje každodenné potreby. Práve mimoriadna miera ochoty odporučiť dm svojim známym a schopnosť napĺňať náročné očakávania kupujúcich vyniesli spoločnosť na samotný vrchol rebríčka.
Pre viac ako dve tretiny ľudí tak dm zostáva prvou voľbou pre nákup drogérie a kozmetiky, čím potvrdzuje svoju dlhodobú stabilitu. Prvé miesto vo svojej kategórii si udržala v každom z doterajších 13 ročníkov súťaže Mastercard Obchodník roka a teraz obhájila tiež vlaňajší titul absolútneho víťaza.
„Toto ocenenie má pre nás veľkú hodnotu, pretože vychádza priamo z názorov a reálnej skúsenosti našich zákazníkov. Ďakujeme im, že nám dôverujú a nakupujú u nás. Naďalej robíme všetko pre to, aby sme im boli čo najbližšie a ponúkali im služby, ktoré z nakupovania v dm robia zážitok, aký inde nenájdu,“ povedal konateľ dm drogerie markt Martin Podhradský.
Prvenstvo v celkovom hodnotení Mastercard Obchodník roka 2025 si dm zabezpečila vďaka vysokým výsledkom naprieč všetkými sledovanými kritériami komplexného prieskumu. Spoločnosť si kontinuálne buduje hlbokú dôveru u svojich zákazníkov, ktorí ju vnímajú ako spoľahlivého partnera pre svoje každodenné potreby. Práve mimoriadna miera ochoty odporučiť dm svojim známym a schopnosť napĺňať náročné očakávania kupujúcich vyniesli spoločnosť na samotný vrchol rebríčka.
Pre viac ako dve tretiny ľudí tak dm zostáva prvou voľbou pre nákup drogérie a kozmetiky, čím potvrdzuje svoju dlhodobú stabilitu. Prvé miesto vo svojej kategórii si udržala v každom z doterajších 13 ročníkov súťaže Mastercard Obchodník roka a teraz obhájila tiež vlaňajší titul absolútneho víťaza.