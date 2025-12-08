< sekcia Ekonomika
dm drogerie markt pokračuje v expanzii a otvára nové predajne
Najnovšie otvorila dm predajne v Žiline a Nitre.
Autor OTS
Bratislava, 8. decembra 2025 – Po rekordne úspešnom obchodnom roku pokračuje dm drogerie markt v expanzii a otvára nové predajne. Na mape dm pribudli minulý týždeň hneď dve filiálky - v Žiline a Nitre. Ako býva zvykom, aj tentoraz dm venovala časť z obratu z prvého dňa na podporu užitočných lokálnych projektov.
Žilina: Regionálny manažér dm Marián Adamík, regionálna manažérka dm Lenka Horváthová, riaditeľka školy Júlia Mankovičová, zástupkyňa školy Daša Potočárová
Žilinčania nakúpia už aj v novej predajni dm drogerie markt v obchodnom centre Frambor. Až 30 % z prvého dňa otvorenia novej predajne dm darovala Spojenej škole Jána Vojtaššáka 13 v Žiline, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
dm otvorila ďalšiu predajňu v Žiline a podporila učenie zmyslami pre deti so špeciálnymi potrebami.
„Vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami je náročnejšie a vyžaduje si obrovskú angažovanosť pedagógov, ako aj špeciálne učebné pomôcky a prístupy. Sme radi, že aj vďaka našim zákazníkom, môžeme podporiť Spojenú školu Jána Vojtaššáka a pomôcť týmto deťom rozvíjať sa,“ povedala Lenka Horváthová z dm drogerie markt, ktorá odovzdala škole symbolický šek so sumou 3 913 €.
„Podporu od dm využijeme na zakúpenie multisenzorických pomôcok a prvkov Snoezelen terapie, ktoré umožnia deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením učiť sa prostredníctvom zmyslov a zážitkového vnímania,“ vysvetlila Daša Potočárová, zástupkyňa školy.
dm podporila Najmilší koncert roka v Nitre
Za nákupmi do dm-ky môžu Nitrančania zájsť už aj v nákupnej zóne Šindolka. Aj v tomto prípade dm pri príležitosti otvorenia novej predajne podporila lokálny projekt.
Symbolický šek so sumou 2 878 € odovzdala regionálna manažérka dm drogerie markt Melánia Tkáčová Márii Koncekovej zo Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. „Úsmev ako dar je dlhodobo oporou pre deti a mladých ľudí, ktorí vyrastajú v centrách pre deti a rodiny. Vytvára pre nich bezpečný priestor, pomáha im realizovať sa, rozvíjať svoj talent a uplatniť sa v živote. Sme radi, že k tomu môže prispieť aj dm a naši zákazníci,“ povedala Melánia Tkáčová.
„Podporu od dm použijeme na realizáciu Najmilšieho koncertu roka v Nitre, ktorý sa uskutoční v roku 2026. Koncert je prehliadkou vystúpení detí z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín v oblasti spevu, tanca, hry na hudobný nástroj a dramatického prejavu pred širokou verejnosťou,“ vysvetlila Mária Konceková zo Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
dm pravidelne dáva na podporu užitočných lokálnych projektov 30 % obratu z prvého dňa novootvorených predajní. Od roku 2023 takto pomohla 23 lokálnym projektom za viac ako 110 000 €.
Zákazníkov nových predajní privítali v prvý deň otvorenia 15-percentná zľava na celý nákup aj 10-násobné body, zadarmo dostali sprchovací gél zn. Balea a nákupnú tašku. Nechýbala ani ochutnávka produktov značky dmBio.
Zdroj: event2all
