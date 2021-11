Spoločnosť dm drogerie markt na Slovensku zvýšila obrat o 14 %

Bratislava 11. novembra (TASR) – Spoločnosť dm drogerie markt aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii hospodárskymi výsledkami potvrdila za uplynulý obchodný rok pozitívny trend rastu. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol takmer o 14 %, keď presiahol výšku 304 miliónov eur. Informovala o tom spoločnosť.



V uplynulom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške približne 11,9 milióna eur, z čoho najväčšia časť, 10,3 milióna eur, bola určená na rozvoj pobočkovej siete. V obchodnom roku 2021/2022 plánuje dm navýšenie investícií približne na 13 miliónov eur. Náklady dm spojené s realizáciou opatrení v súvislosti sCOVID-19 sa vyšplhali do konca septembra 2021 na viac ako 2,9 milióna eur.



Súhrnný obrat celej skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt predstavuje takmer 3,227 miliardy eur, čo znamená medziročný nárast o 8,38 %, pričom materská firma z Rakúska sa na tomto obrate podieľala sumou 1,003 miliardy eur. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate skupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavuje 69 %. Percentuálny rast sa prejavil aj na súhrnnom obrate celého koncernu dm (zahŕňa 13 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti obchodnému roku 2019/20 zvýšil o 6,5 % takmer na 12,3 miliardy eur.



Počet slovenských pobočiek dm sa v obchodnom roku 2020/21 k 30. septembru 2021 zvýšil na 160. Do konca tohto kalendárneho roka plánuje dm na Slovensku otvoriť jednu novú filiálku a do konca nového obchodného roka, teda do 30. septembra 2022 by malo byť na Slovensku celkovo 165 filiálok dm. K 30. septembru 2021 mala dm drogerie markt na Slovensku 1844 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 11,89 %. Celkovo dm zamestnáva 66.076 ľudí v 13 krajinách.



dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Bola založená v roku 1973 v Nemecku a v Európe má 3862 filiálok. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995.