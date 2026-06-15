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dm získala za svoju komunikáciu dve ocenenia PROKOP 2025
Témy ženského zdravia a menštruácie vyniesli dm drogerie markt medzi najlepších komunikátorov.
Autor OTS
Bratislava, 15. júna (OTS) – dm drogerie markt si z najväčšej slovenskej PR súťaže PROKOP 2025 odniesla za svoju komunikáciu hneď dve cenenia. Odborná porota Asociácie public relations na Slovensku (APRSR) vyzdvihla dlhodobé aktivity dm zamerané na ochranu ženského zdravia a búranie mýtov o menštruácii.
dm obsadila 1. miesto v kategórii Experience PR a 3. miesto v kategórii Corporate Social Responsibility. „Tému ženského zdravia dm komunikuje dlhodobo v rámci svojich kampaní. Cieľom je podporovať najmä ženy a dievčatá v uvedomení si vlastnej jedinečnosti, dôstojnosti, potenciáli a starostlivosti o zdravie, či už fyzické, alebo psychické. Sme radi, že vďaka podpore zákazníkov vieme poskytnúť reálnu pomoc tam, kde je to potrebné. Chceme, aby naša komunikácia bola zrozumiteľná, odborná a kreatívna, aby sme tieto dôležité témy dostali k čo najširšiemu publiku,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Foto: dm drogerie markt
dm získala 1. miesto v súťaži PROKOP 2025 v kategórii Experience PR za zážitkový simulátor ktorý mužom sprostredkoval pocity ako pri menštruácii
Prvé miesto v kategórii Experience PR získala dm za zážitkovú komunikáciu témy menštruácie. Vo svojej zóne na minuloročnom festivale LOVESTREAM vytvorenej v spolupráci s fullservisovou agentúrou ELOO priblížila mužom kŕčovité pocity počas menštruácie. Prostredníctvom menštruačného simulátora pripevneného na oblasť brucha si muži vyskúšali simuláciu sťahov maternice. Aktivita zarezonovala s festivalovou atmosférou a zožala obrovský úspech. Muži po vyskúšaní simulátora odkazovali ženám slová uznania ako: „Ste silné!“, „Ste bohyne!“ či „Majú to oveľa ťažšie, ako si muži myslia.“
Tretie miesto v kategórii spoločenskej zodpovednosti (CSR) porota APRSR prisúdila dm za dlhodobú komunikáciu témy ženského zdravia. dm v spolupráci s komunikačnou agentúrou event2all a prieskumnou agentúrou Mark United prepája vlastné dáta z prieskumu o zdraví a kráse Health/Beauty Balance Index s osvetou a konkrétnou pomocou v oblasti menštruačnej chudoby a celkového ženského zdravia.
Foto: dm drogerie markt
dm sa dlhodobo venuje téme ženského zdravia a pomáha. Pre 45 škôl zabezpečila menštruačné zásobníky s potrebami, čo predstavuje pomoc pre viac ako 5 000 žiačok.
Vďaka podpore zákazníkov dm doteraz napríklad zabezpečila 161 menštruačných zásobníkov na 45 školách pre 5 000 žiačok. Okrem toho poskytla pacientom Národného onkologického ústavu 10-tisíc balíčkov s kozmetikou a drogériou, aby sa aj počas hospitalizácie cítili dôstojne.
Zdroj: event2all
dm obsadila 1. miesto v kategórii Experience PR a 3. miesto v kategórii Corporate Social Responsibility. „Tému ženského zdravia dm komunikuje dlhodobo v rámci svojich kampaní. Cieľom je podporovať najmä ženy a dievčatá v uvedomení si vlastnej jedinečnosti, dôstojnosti, potenciáli a starostlivosti o zdravie, či už fyzické, alebo psychické. Sme radi, že vďaka podpore zákazníkov vieme poskytnúť reálnu pomoc tam, kde je to potrebné. Chceme, aby naša komunikácia bola zrozumiteľná, odborná a kreatívna, aby sme tieto dôležité témy dostali k čo najširšiemu publiku,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Foto: dm drogerie markt
dm získala 1. miesto v súťaži PROKOP 2025 v kategórii Experience PR za zážitkový simulátor ktorý mužom sprostredkoval pocity ako pri menštruácii
Simulátor menštruácie zabodoval
Prvé miesto v kategórii Experience PR získala dm za zážitkovú komunikáciu témy menštruácie. Vo svojej zóne na minuloročnom festivale LOVESTREAM vytvorenej v spolupráci s fullservisovou agentúrou ELOO priblížila mužom kŕčovité pocity počas menštruácie. Prostredníctvom menštruačného simulátora pripevneného na oblasť brucha si muži vyskúšali simuláciu sťahov maternice. Aktivita zarezonovala s festivalovou atmosférou a zožala obrovský úspech. Muži po vyskúšaní simulátora odkazovali ženám slová uznania ako: „Ste silné!“, „Ste bohyne!“ či „Majú to oveľa ťažšie, ako si muži myslia.“
Systémová pomoc a spoločenská zodpovednosť
Tretie miesto v kategórii spoločenskej zodpovednosti (CSR) porota APRSR prisúdila dm za dlhodobú komunikáciu témy ženského zdravia. dm v spolupráci s komunikačnou agentúrou event2all a prieskumnou agentúrou Mark United prepája vlastné dáta z prieskumu o zdraví a kráse Health/Beauty Balance Index s osvetou a konkrétnou pomocou v oblasti menštruačnej chudoby a celkového ženského zdravia.
Foto: dm drogerie markt
dm sa dlhodobo venuje téme ženského zdravia a pomáha. Pre 45 škôl zabezpečila menštruačné zásobníky s potrebami, čo predstavuje pomoc pre viac ako 5 000 žiačok.
Vďaka podpore zákazníkov dm doteraz napríklad zabezpečila 161 menštruačných zásobníkov na 45 školách pre 5 000 žiačok. Okrem toho poskytla pacientom Národného onkologického ústavu 10-tisíc balíčkov s kozmetikou a drogériou, aby sa aj počas hospitalizácie cítili dôstojne.
Zdroj: event2all