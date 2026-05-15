dm drogerie opäť bodovala vo Voľbe spotrebiteľov
Za Najlepšie novinky 2026 zvolili zákazníci tri produkty značiek dm.
Autor OTS
Bratislava, 15. mája (OTS) - dm opäť potvrdila svoju silnú pozíciu na slovenskom trhu a popularitu medzi zákazníkmi. V jubilejnom 15. ročníku marketingovej ankety Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2026 zvíťazili produktové novinky značiek dm hneď v troch kategóriách.
V konkurencii 150 prihlásených produktov v 40 kategóriách dominovali značky dm v troch segmentoch. O víťazných produktoch rozhodol rozsiahly reprezentatívny prieskum spoločnosti NIQ na vzorke 2 000 respondentov, ktorí hodnotili kvalitu, funkčnosť, obal aj súlad produktov s moderným životným štýlom.
Ocenenie Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2026 získali dm produkty v týchto kategóriách:
• ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE ROBOTICKÉ VYSÁVAČE A MOPY: Denkmit Koncentrát do robotických čističov podláh
• OMÁČKY A DOCHUCOVADLÁ: dmBio Vegánska šalátová omáčka
• PLEŤOVÁ KOZMETIKA: produktový rad BALEA BE YOU (Čistiace pleťové želé Be You, Hydratačný pleťový krém Be You SPF 30, Pleťové sérum Be You Glow)
Novinky dm zvíťazili vo Voľbe spotrebiteľov hneď trikrát
„Sme hrdí, že slovenskí spotrebitelia aj tento rok ocenili inovatívnosť a vysokú kvalitu dm značiek v troch tak odlišných kategóriách, od starostlivosti o domácnosť cez zdravú výživu až po pleťovú kozmetiku. Pri vývoji produktov vždy pozorne načúvame potrebám našich zákazníkov a snažíme sa im prinášať novinky, ktoré dokonale ladia s ich každodenným životným štýlom,“ povedala Elena Černáčková, asistentka nákupu za dm značky.
dm má vo svojom portfóliu viac ako 30 značiek dm, tie pritom stabilne tvoria približne jednu tretinu celkového obratu spoločnosti.
Tohtoročný jubilejný ročník ankety priniesol moderný formát Párty inovácií, ktorý prepojil odovzdávanie cien s diskusiou o trendoch a networkingom. Mená víťazov boli odhalené 14. mája v bratislavskej Kulturame. Do ankety mohli výrobcovia prihlásiť inovácie uvedené na trh od januára 2025 do apríla 2026. Produkty dm získali v tejto ankete tri prvenstvá aj v minulom ročníku.
Zdroj: event2all
