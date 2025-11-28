< sekcia Ekonomika
dm je Najdôveryhodnejšia značka 2025
Ocenenie spotrebiteľov získala už 10. raz za sebou
Autor OTS
Bratislava 28. novembra 2025 - dm drogerie markt obhájila pozíciu jednoznačného lídra medzi obchodníkmi na slovenskom trhu. Už po 10. raz za sebou získala v najväčšom spotrebiteľskom prieskume ocenenie Najdôveryhodnejšia značka medzi predajcami drogérie. Rovnako ako vlani, aj tento rok dm obsadila tiež celkové prvenstvo medzi všetkými značkami.
„Dôvera a spokojnosť zákazníkov sú pre nás tou najväčšou odmenou a motiváciou. Pri nákupe v kamenných predajniach dm alebo cez aplikáciu Moja dm - App nájdu vždy výhodné ceny, bohatú ponuku drogérie a kozmetiky, ľudský prístup a prvotriedne služby. Aj vďaka našim zákazníkom môžeme pomáhať tým, ktorí to potrebujú a podporovať užitočné projekty po celom Slovensku. Len za uplynulý rok dm poskytla na spoločensky prínosné aktivity a pomoc viac ako 1 milión eur,“ povedal Juraj Pronaj, manažér OCR v dm drogerie markt.
Cenu Najdôveryhodnejšia značka 2025 pre dm prevzal Juraj Pronaj.
Nezávislé hodnotenie slovenských zákazníkov Najdôveryhodnejšia značka 2025 už po 10. raz ocenilo „najznačky“ na trhu. Prieskum spoločnosti NielsenIQ sa uskutočnil medzi 2 000 respondentmi a skúmal, ktorým z vyše 700 značiek v rámci 77 kategórií dôverujú najviac.
dm drogerie markt získala 10. raz titul Najdôveryhodnejšia značka medzi predajcami drogérie a opätovne aj 1. miesto medzi všetkými značkami.
Zdroj: event2all
