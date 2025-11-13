< sekcia Ekonomika
dm má za sebou rekordne úspešný rok
Na pomoc druhým darovala 1 milión eur.
Autor OTS
Bratislava 13. novembra (OTS) - dm drogerie markt zostáva naďalej lídrom slovenského trhu v segmente drogérie a kozmetiky. Spoločnosť v obchodnom roku 2024/2025 dosiahla rekordný obrat 570 133 343 €, čo je medziročný nárast o 13,26 %. Na spoločensky prínosné aktivity a pomoc dm poskytla produkty a financie v hodnote viac ako 1 milión €.
„Priateľskí a kompetentní spolupracovníci, jedinečná atmosféra predajní, kvalitná a aktuálna ponuka, užitočné spoločenské iniciatívy a povesť vzorového zamestnávateľa, to všetko sú z pohľadu zákazníkov dôvody, prečo dôverujú dm,“ uviedol Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.
Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt
dm do bodky napĺňa svoj prísľub „Vždy výhodne“. Kým priemerná inflácia spotrebiteľských cien na Slovensku (október 2024 – september 2025) dosiahla podľa údajov Štatistického úradu SR 3,83 %, priemerná inflácia v spotrebiteľskom koši dm bola len 1,06 %. Priemerné ceny v dm rástli teda 3,6-krát pomalšie než celoslovenský priemer.
dm pri všetkých predajných položkách nezvyšuje ceny v priemere až 18 mesiacov. Pri 5 000 najpredávanejších produktoch nezvýšila predajné ceny ani po zmene základnej sadzby DPH z 20 % na 23 %.
Aj v uplynulom období dm pokračovala v pomoci a podpore užitočných projektov. Celkovo na spoločensky prínosné aktivity a pomoc boli poskytnuté produkty a financie v hodnote viac ako 1 milión €.
Pri príležitosti svojho 30-ročného jubilea venovala finančný dar 100 000 € na vzdelávacie programy pre ženy a deti zamerané na ich osobnú bezpečnosť a prevenciu násilia.
S komunikačnou kampaňou Ženské zdravie sa úspešne prelínajú dlhodobé aktivity dm v oblasti ženského zdravia a boja proti menštruačnej chudobe. Z časti predaja produktov Jessa financovala inštaláciu 161 menštruačných zásobníkov na 45 slovenských školách. Zásobníky bude zdarma dopĺňať menštruačnými potrebami, čo predstavuje pomoc pre viac ako 5-tisíc žiačok.
Medzi ďalšie aktivity patril napríklad projekt Pomôžme deťom, v rámci ktorého dm v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou darovala 164 rodinám v núdzi celoročnú zásobu detských plienok v celkovej hodnote 68 880 €. Potravinovej banke Slovenska dm darovala produkty za 446 580 €.
V rámci 3. ročníka grantového programu Školy na zelenú dm podporila štyri školy, ktoré dostali od dm fotovoltiku zadarmo. Sumu 89 500 € si rozdelili školy v Handlovej, Spišskej Novej Vsi, Bohdanovciach a vo Veľkom Krtíši.
Otvorenie predajní bolo aj v uplynulom obchodnom roku spojené s podporou užitočných lokálnych projektov, na ktoré dm darovala 30 % obratu z prvého dňa otvorenia v celkovej sume 56 247 €. V uplynulom roku dm otvorila 7 predajní a k 30. septembru ich mala spolu 162 vo všetkých regiónoch Slovenska.
Zdroj: event2all
