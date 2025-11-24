< sekcia Ekonomika
dm mení bežné nákupy na pomoc druhým
Už tento piatok dm venuje 5 % obratu na projekty občianskej angažovanosti.
Autor OTS
Bratislava 24. novembra (OTS) – Posledný novembrový piatok patrí v dm drogerie markt už tradične Giving Friday – dňu, kedy sa bežné nákupy menia na pomoc druhým. V piatok 28. novembra dm venuje 5 % z denného obratu všetkých svojich slovenských predajní, e-shopu mojadm.sk a aplikácie Moja dm – App na podporu projektov občianskej angažovanosti. Zákazníci pritom neplatia ani o cent navyše. Nakupujú za svoje obvyklé, vždy výhodné ceny.
Black Friday je často spájaný s krátkodobými zľavami a „honbou“ za výpredajmi. Giving Friday v dm je zodpovednou alternatívou k tomuto konzumnému trendu.
„Giving Friday je prirodzeným pokračovaním našej stratégie – namiesto jednorazových zliav ponúkame zákazníkom dlhodobo férové ceny a raz do roka k tomu pridávame možnosť podporiť dôležité iniciatívy a prospešné projekty,“ vysvetlila Janka Poláčková, prokuristka dm drogerie markt. „Zákazníci v piatok 28. novembra nakúpia to, čo bežne potrebujú, a my z ich nákupov venujeme 5 % na projekty, ktoré posilňujú občiansku angažovanosť a komunitný život.“
Včelársky workshop Foto: dm_Ivan Branický
Podpora dobrých činov
Výťažok Giving Friday dm tak opäť nasmeruje na podporu iniciatív a organizácií, ktoré pre spoločnosť prinášajú aktivity zamerané na komunitný život, vzdelávanie, dobrovoľníctvo alebo ochranu životného prostredia.
Giving Friday sa na Slovensku uskutoční už ôsmy raz. Od roku 2018 dm systematicky mení predvianočný nákupný ošiaľ na priestor pre solidaritu. Len v roku 2024 sa počas Giving Friday podarilo vyzbierať viac ako 77-tisíc €, ktoré putovali do grantového programu Školy na zelenú na podporu zelenej energie v školských zariadeniach. Za uplynulé roky dm prostredníctvom Giving Friday podporila okrem 11 škôl aj ďalšie verejnoprospešné projekty a iniciatívy.
Nakupovanie v dm "vždy výhodne" Foto: dm_Tibor Czitó
Ako sa zapojiť do Giving Friday
• nakúpiť v piatok 28. novembra 2025 v ktorejkoľvek predajni dm, na mojadm.sk alebo prostredníctvom aplikácie Moja dm – App,
• dm následne automaticky venuje 5 % z celkového denného obratu na podporu projektov občianskej angažovanosti
Tak sa z každého bežného nákupu v dm stáva konkrétny príspevok k lepšiemu životu na Slovensku.
Zdroj: event2all
Black Friday je často spájaný s krátkodobými zľavami a „honbou“ za výpredajmi. Giving Friday v dm je zodpovednou alternatívou k tomuto konzumnému trendu.
„Giving Friday je prirodzeným pokračovaním našej stratégie – namiesto jednorazových zliav ponúkame zákazníkom dlhodobo férové ceny a raz do roka k tomu pridávame možnosť podporiť dôležité iniciatívy a prospešné projekty,“ vysvetlila Janka Poláčková, prokuristka dm drogerie markt. „Zákazníci v piatok 28. novembra nakúpia to, čo bežne potrebujú, a my z ich nákupov venujeme 5 % na projekty, ktoré posilňujú občiansku angažovanosť a komunitný život.“
Včelársky workshop Foto: dm_Ivan Branický
Podpora dobrých činov
Výťažok Giving Friday dm tak opäť nasmeruje na podporu iniciatív a organizácií, ktoré pre spoločnosť prinášajú aktivity zamerané na komunitný život, vzdelávanie, dobrovoľníctvo alebo ochranu životného prostredia.
Giving Friday sa na Slovensku uskutoční už ôsmy raz. Od roku 2018 dm systematicky mení predvianočný nákupný ošiaľ na priestor pre solidaritu. Len v roku 2024 sa počas Giving Friday podarilo vyzbierať viac ako 77-tisíc €, ktoré putovali do grantového programu Školy na zelenú na podporu zelenej energie v školských zariadeniach. Za uplynulé roky dm prostredníctvom Giving Friday podporila okrem 11 škôl aj ďalšie verejnoprospešné projekty a iniciatívy.
Nakupovanie v dm "vždy výhodne" Foto: dm_Tibor Czitó
Ako sa zapojiť do Giving Friday
• nakúpiť v piatok 28. novembra 2025 v ktorejkoľvek predajni dm, na mojadm.sk alebo prostredníctvom aplikácie Moja dm – App,
• dm následne automaticky venuje 5 % z celkového denného obratu na podporu projektov občianskej angažovanosti
Tak sa z každého bežného nákupu v dm stáva konkrétny príspevok k lepšiemu životu na Slovensku.
Zdroj: event2all