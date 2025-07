dm oslávila 30 rokov vo veľkom štýle

Detva, 8. júla (OTS) – Oslava ako sa patrí. dm drogerie markt, najväčší obchodný reťazec v segmente drogérie a parfumérie, pôsobí na Slovensku už 30 rokov. Pri tejto príležitosti prišlo v sobotu do detvianskeho amfiteátra vyše 2 800 spolupracovníkov dm a ich rodín.Celodenným programom hostí sprevádzali moderátori Vera Wisterová a Marcel Forgáč, o zábavu sa postarali Lúčnica, skupina HEX, Ego a Juraj Bača. Deti zabavili Tárajko a Popletajka a kúzelník Talostan. Premiérovo sa všetkým predstavil aj spevácky zbor dmAll, zložený zo spolupracovníkov spoločnosti. „Je to oslava nášho spoločného úspechu. Vďaka vám, vášmu nasadeniu a prístupu, je dm už dlhodobo jednotkou vo svojej kategórii na slovenskom trhu. Ďakujem vám za to, čo ste pomohli z dm-ky za tých 30 rokov vybudovať,“ adresoval odkaz účastníkom oslavyNa oslave nechýbali ani spolupracovníci z najvýchodnejšej predajne dm v Snine, najzápadnejšej v Skalici, najjužnejšej v Komárne a najsevernejšej v Kysuckom Novom Meste. Prvú filiálku na Slovensku otvorila dm v roku 1995 v Bratislave. Stú filiálku otvorila v roku 2009, dnes ich už má 162, a každý rok pribúdajú ďalšie.dm dlhodobo patrí medzi najzodpovednejšie a najoceňovanejšie firmy. Je držiteľom ocenenia Mastercard Obchodník roka v kategórii drogérie a parfumérie už 12. rok za sebou. Tento rok sa po druhýkrát stala aj Absolútnym víťazom. Rovnako po 12. raz získala prestížne ocenenie Superbrands,Spoločnosť dm drogerie markt sa dlhodobo angažuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti. Pod hlavičkou iniciatívy dm {spoločne} umožňuje svojim spolupracovníkom priamo rozhodovať o tom, aké komunitné projekty vo všetkých regiónoch budú podporené.Dôležitou iniciatívou je boj proti menštruačnej chudobe. Tieto aktivity dopĺňajú ďalšie projekty ako dm ženský beh , alebo grantový program Školy na zelenú , z ktorého dostalo už 11 škôl fotovoltiku.Pri príležitosti osláv 30-ročnice prichádza dm s novinkou. „dm venovala 100 000 € na projekty organizácie ZA SEBA , ktoré sú zamerané na vzdelávanie žien a detí v oblasti osobnej bezpečnosti a prevencie násilia,“ dodala Nicol Noseková, marketingová manažérka dm drogerie markt.Video k 30. výročiu dm na Slovensku.Zdroj: event2all