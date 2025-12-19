< sekcia Ekonomika
dm otvorila novú predajňu v Žiari nad Hronom
V meste podporila aktivity eko centra BÚDA.
Žiar nad Hronom, 19. decembra (OTS) – Na mape mesta Žiar nad Hronom pribudla druhá predajňa dm drogerie markt. Novú dm-ku otvorili v obchodnom centre Point na Ulici SNP. Na zákazníkov v prvý deň čakali v predajni ku každému nákupu drobné darčeky aj zľava a body navyše. Tak, ako to pri otváraní nových predajní dm býva zvykom, aj tento raz dm-ka podporila lokálny projekt, ktorý bude prínosom pre obyvateľov i návštevníkov mesta.
Časť obratu z prvého dňa otvorenia novej predajne darovala dm na rozvoj ekologického a komunitného centra BÚDA v centre Žiaru nad Hronom. Regionálna manažérka dm drogerie markt Melánia Tkáčová odovzdala symbolický šek so sumou 7 772 € Kamile Koza Beňovej, zástupkyni občianskeho združenia MYesto, ktoré komunitné centrum spravuje.
„Po celom Slovensku je aktívnych mnoho združení aj jednotlivcov, ktorí pomáhajú svojim komunitám. Či už ide o charitatívnu pomoc, vzdelávanie a rozvoj detí, ochranu prírody, umenie a kultúru, alebo o užitočné aktivity pre širokú verejnosť. Všetko z toho robia aj dobrovoľníci zo združenia MYesto v komunitnom centre BÚDA. Preto sme sa rozhodli podporiť ich nadšenie a projekty, ktoré prinášajú ľuďom v Žiari nad Hronom pridanú hodnotu,“ uviedla Melánia Tkáčová, regionálna manažérka dm drogerie markt.
Ekologické komunitné centrum BÚDA funguje v centre mesta už piaty rok a vzniklo ekologickou rekonštrukciou bývalého zmrzlinového stánku. Doteraz v ňom dobrovoľníci zorganizovali viac ako 100 komunitných aktivít a podujatí – od výmenných swapov oblečenia, koncertov, workshopov, komunitných raňajok, premietania filmov až po inšpiratívne diskusie.
„Naším prioritným cieľom je spájanie a prepájanie ľudí a komunít. Budovanie dobrých medziľudských vzťahov, šírenie hodnôt spolupatričnosti, porozumenia, vzájomnej podpory a zmierňovanie spoločenskej polarizácie. Podporu od dm využijeme na udržateľné fungovanie centra, potrebné opravy a úpravy, ale najmä na realizáciu našich aktivít a podujatí,“ povedala Kamila Koza Beňová z OZ MYesto.
dm pravidelne dáva na podporu lokálnych projektov 30 % obratu z prvého dňa novootvorených predajní. Od roku 2023 takto pomohla 25 lokálnym projektom za viac ako 135 000 €.
