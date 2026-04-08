Streda 8. apríl 2026
dm otvorila predajňu v Kvetoslavove

Vďaka podpore od dm bude mať obec bezpečnú a modernú zastávku.

Autor OTS
Kvetoslavov, 8. apríla (OTS) - dm drogerie markt pokračuje v rozširovaní svojej siete v regiónoch. Vo štvrtok 2. apríla otvorila novú predajňu v Kvetoslavove (okr. Dunajská Streda). Zákazníci ju nájdu v Obchodnej galérii Kvetoslavov na Konrádovej ulici. dm aj tentoraz venuje 30 % obratu z prvého dňa novej predajne na prospešnú vec – výstavbu bezpečnej a komfortnej autobusovej zastávky pri nákupnom centre.

Symbolický šek so sumou 12 682 € odovzdala regionálna manažérka dm drogerie markt Lenka Horváthová starostke obce Soni Frankovej. „Chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom vo všetkých regiónoch. Kvetoslavov je jedna z najrýchlejšie rastúcich obcí v Trnavskom kraji a sme radi, že aj tu si už ľudia môžu nakúpiť vo svojej dm-ke. Z obratu prvého dňa otvorenia novej predajne dm drogerie markt podporí vybudovanie autobusovej zastávky, ktorá poskytne bezpečný priestor a komfort ľudom cestujúcim do novej predajne a obchodnej galérie verejnou dopravou,“ uviedla regionálna manažérka dm drogerie markt Lenka Horváthová. Nová predajňa dm je súčasťou Obchodnej galérie Kvetoslavov na Konrádovej ulici.

dm podporí vybudovanie novej autobusvej zastávky v Kvetoslavove - zľava regionálna manažérka Lenka Horváthová, starostka Soňa Franková, vedúca predajne Mária Votrubová

„Kvetoslavov sa dynamicky rozvíja a rastie. Spolu s tým sa zvyšujú aj nároky na kvalitnú verejnú infraštruktúru a komfort verejného priestoru. V súčasnosti v blízkosti frekventovanej komunikácie a smerom k nákupnému centru chýba kvalitná autobusová zastávka, ktorá by poskytovala základný komfort pre cestujúcich. Sme radi, že vďaka podpore od dm budeme môcť vybudovať bezpečné, dôstojné a komfortné miesto na čakanie na autobus,“ uviedla starostka Kvetoslavova Soňa Franková s tým, že okolie zastávky zveľadí výsadba kvetov.

dm pravidelne dáva na podporu lokálnych projektov 30 % obratu z prvého dňa novootvorených predajní. Od roku 2023 dm takto pomohla 25 lokálnym projektom za vyše 135 000 eur.

Zdroj: event2all

