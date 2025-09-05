< sekcia Ekonomika
dm otvorila prvú predajňu v Revúcej
Vyše 3 000 € venovala na podporu detí s poruchami sluchu.
Autor OTS
Revúca, 5. septembra (OTS) – Dobrá správa pre obyvateľov Revúcej a okolia. dm drogerie markt otvorila v meste svoju prvú predajňu. Zákazníci ju nájdu v novom OC POINT. Aj tentoraz dm dala 30 % obratu prvého dňa otvorenia novej predajne na dobrú vec. Až 3 382€ putuje na podporu detí s poruchami sluchu.
„Deti so sluchovým znevýhodnením to majú v živote oveľa ťažšie a sme radi, že aj vďaka našim zákazníkom môžeme podporiť aktivity občianskeho združenia Uškové deti, ktoré im pomáha. Otvorenie každej novej predajne dm spájame aj s podporou užitočného lokálneho projektu. Vďaka 30 % obratu prvého dňa otvorenia novej predajne prispejeme sluchovo znevýhodneným deťom a ich rodinám na pobytové stretnutia a rozvojové aktivity, ktoré im pomôžu prekonávať prekážky v ich živote,“ povedal Martin Pavelka, regionálny manažér dm drogerie markt.
„Naše občianske združenie využije peniaze od dm na organizáciu zimného pobytového stretnutia pre sluchovo znevýhodnené deti a ich rodiny z celého Slovenska. V Uškových deťoch sa snažíme vytvárať inšpiratívne a bezpečné prostredie, v ktorom tieto deti môžu naplno prejaviť svoju osobnosť a využiť svoj potenciál,“ uviedla Michaela Hurtová z občianskeho združenia.
dm pravidelne dáva na podporu lokálnych projektov 30% obratu prvého dňa novootvorených predajní. Od roku 2023 dm takto pomohla 19 lokálnym projektom za vyše 90 000 €.
Zdroj: event2all
