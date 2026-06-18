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dm otvorila prvú predajňu v Záhorskej Bystrici
Podporí zelené záhony pre školákov.
Autor OTS
Bratislava 18. júna (OTS) – dm drogerie markt otvorila svoju prvú predajňu v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. Najnovšia predajňa sa nachádza v priestoroch OC Záhorská na ulici Pri Vápenickom potoku. Pri príležitosti otvorenia predajne dm aj tentoraz darovala 30 % obratu z prvého dňa otvorenia predajne na podporu lokálneho projektu. Vyzbieraná suma 15 306 € smeruje na Základnú školu s materskou školou v Záhorskej Bystrici, ktorá vďaka tomu vybuduje vo svojom areáli environmentálnu vzdelávaciu zónu s vyvýšenými záhonmi.
Symbolický šek so sumou 15 306 € odovzdala regionálna manažérka dm drogerie markt Melánia Tkáčová riaditeľke školy Zuzane Kaliarikovej. „Každé otvorenie novej dm predajne je pre nás príležitosťou nielen priblížiť sa k zákazníkom, ale priniesť tiež niečo pozitívne pre miestnu komunitu. Spolupráca so školou v Záhorskej Bystrici bola pre nás preto prirodzenou voľbou. Veríme, že finančný príspevok pomôže vytvoriť pre deti inšpiratívne a zelené prostredie, ktoré ich bude formovať v oblasti ekológie a udržateľnosti,“ povedala Melánia Tkáčová z dm drogerie markt. Novú predajňu dm nájdu zákazníci v novootvorenom OC Záhorská na Ulici Pri Vápenickom potoku č. 102.
dm pravidelne dáva na podporu lokálnych projektov 30 % obratu z prvého dňa novootvorených predajní. Od roku 2023 takto pomohla 28 projektom za viac ako 135 000 eur.
Foto: dm drogerie markt
dm podporila zelený projekt školy v Záhorskej Bystrici sumou 15 306 €. Zľava starosta Jozef Krúpa, riaditeľka školy Zuzana Kaliariková, regionálna manažérka dm Melánia Tkáčová.
Zákazníkov novej predajne dm v Záhorskej Bystrici privítala v prvý deň 15-percetná zľava na celý nákup, zadarmo dostali sprchovací gél zn. Balea a nákupnú tašku. Nechýbalo tiež bezplatné beauty poradenstvo a ochutnávka produktov značky dmBio.
Finančný príspevok od dm bude kompletne využitý na revitalizáciu školského pozemku, kde sa v súčasnosti nachádzajú nevyužívané, udupané a vysušené plochy. Zámerom projektu je vybudovanie vyvýšených záhonov určených na pestovanie byliniek, zeleniny a drobného ovocia. Popri záhonoch budú osadené aj edukačné panely s informáciami a zadaniami z rôznych predmetov. Tie prepoja praktické pestovanie s teoretickým vyučovaním napríklad prvouky, prírodovedy, biológie či techniky.
„Naším cieľom bolo už dlhšie priniesť riešenie, ktoré by nielen zlepšilo celkový vzhľad nášho školského areálu a znížilo prašnosť, ale malo aj dlhodobý environmentálny a vzdelávací prínos pre naše deti. Vďaka finančnej podpore od dm môžeme tento zámer konečne zrealizovať. Nová zelená zóna pomôže posilniť vzťah detí k prírode a k zdravému životnému štýlu. Zároveň tento priestor bude slúžiť aj ako inšpirácia pre rodičov či obyvateľov z blízkeho okolia k podobným komunitným aktivitám,“ dodala Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ s MŠ v Záhorskej Bystrici.
Zdroj: event2all
Symbolický šek so sumou 15 306 € odovzdala regionálna manažérka dm drogerie markt Melánia Tkáčová riaditeľke školy Zuzane Kaliarikovej. „Každé otvorenie novej dm predajne je pre nás príležitosťou nielen priblížiť sa k zákazníkom, ale priniesť tiež niečo pozitívne pre miestnu komunitu. Spolupráca so školou v Záhorskej Bystrici bola pre nás preto prirodzenou voľbou. Veríme, že finančný príspevok pomôže vytvoriť pre deti inšpiratívne a zelené prostredie, ktoré ich bude formovať v oblasti ekológie a udržateľnosti,“ povedala Melánia Tkáčová z dm drogerie markt. Novú predajňu dm nájdu zákazníci v novootvorenom OC Záhorská na Ulici Pri Vápenickom potoku č. 102.
dm pravidelne dáva na podporu lokálnych projektov 30 % obratu z prvého dňa novootvorených predajní. Od roku 2023 takto pomohla 28 projektom za viac ako 135 000 eur.
Foto: dm drogerie markt
dm podporila zelený projekt školy v Záhorskej Bystrici sumou 15 306 €. Zľava starosta Jozef Krúpa, riaditeľka školy Zuzana Kaliariková, regionálna manažérka dm Melánia Tkáčová.
Zákazníkov novej predajne dm v Záhorskej Bystrici privítala v prvý deň 15-percetná zľava na celý nákup, zadarmo dostali sprchovací gél zn. Balea a nákupnú tašku. Nechýbalo tiež bezplatné beauty poradenstvo a ochutnávka produktov značky dmBio.
Deti budú spoznávať prírodu
Finančný príspevok od dm bude kompletne využitý na revitalizáciu školského pozemku, kde sa v súčasnosti nachádzajú nevyužívané, udupané a vysušené plochy. Zámerom projektu je vybudovanie vyvýšených záhonov určených na pestovanie byliniek, zeleniny a drobného ovocia. Popri záhonoch budú osadené aj edukačné panely s informáciami a zadaniami z rôznych predmetov. Tie prepoja praktické pestovanie s teoretickým vyučovaním napríklad prvouky, prírodovedy, biológie či techniky.
„Naším cieľom bolo už dlhšie priniesť riešenie, ktoré by nielen zlepšilo celkový vzhľad nášho školského areálu a znížilo prašnosť, ale malo aj dlhodobý environmentálny a vzdelávací prínos pre naše deti. Vďaka finančnej podpore od dm môžeme tento zámer konečne zrealizovať. Nová zelená zóna pomôže posilniť vzťah detí k prírode a k zdravému životnému štýlu. Zároveň tento priestor bude slúžiť aj ako inšpirácia pre rodičov či obyvateľov z blízkeho okolia k podobným komunitným aktivitám,“ dodala Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ s MŠ v Záhorskej Bystrici.
Zdroj: event2all