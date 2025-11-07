< sekcia Ekonomika
dm otvorila v Leviciach už svoju tretiu predajňu
dm drogerie markt spojila otvorenie novej predajne v Leviciach s podporou detí s Downovým syndrómom.
Autor OTS
Levice 7. novembra (OTS) - dm drogerie markt pokračuje v rozširovaní svojej predajnej siete v regiónoch. Vo štvrtok otvorila už svoju 3. predajňu v Leviciach. Zákazníci ju nájdu na ulici Andreja Sládkoviča a dm aj tentoraz podporila užitočný lokálny projekt - 30 % obratu z prvého dňa novej predajne venovala na pomoc deťom s Downovým syndrómom.
Novú predajňu dm v Leviciach otvorili na ulici Andreja Sládkoviča 2051/24. Jej súčasťou je aj plniaca stanica, v ktorej si zákazníci môžu načapovať tri druhy pracích prostriedkov a jeden druh prípravku na ručné umývanie riadu značky Planet Pure v ekokvalite. Plnenie je možné do špeciálnych nádob určených na tento účel, ktoré je po prvom zakúpení možné opakovane dopĺňať.
dm drogerie markt má v Leviciach už tretiu predajňu, pomohla aj deťom s Downovým syndrómom
Foto: dm drogerie markt
dm pravidelne dáva na podporu lokálnych projektov 30% obratu z prvého dňa novootvorených predajní. Od roku 2023 dm takto pomohla 20 lokálnym projektom za vyše 90 000. Tentoraz symbolický šek so sumou 7 172 € odovzdala Róberta Juhászová, vedúca novej predajne, Monike Kováčovej zo Združenia Down Levice. „Sme radi, že aj vďaka našim zákazníkom môžeme podporiť aktivity občianskeho združenia, ktoré pomáha deťom s Downovým syndrómom a ich rodinám. Tieto deti majú v sebe napriek znevýhodneniu úžasný potenciál a motiváciu, ktoré môžu naplno prejaviť na svojom letnom tábore,“ uviedla regionálna manažérka dm drogerie markt Lucia Petruš Matúšová.
Združenie Down Levice sa venuje ochrane záujmov a potrieb detí s Downovým syndrómom ako i detí s viacnásobným znevýhodnením. Podporuje rodiny, v ktorých sa narodilo dieťatko s Downovým syndrómom, poskytuje poradenstvo a organizuje rôzne aktivity. „Vďaka podpore od dm budeme môcť pre deti s Downovým syndrómom zorganizovať už 17. ročník nášho letného tábora Slniečko. Na letný tábor sa deti veľmi tešia. Nie je to pre ne len kopec zážitkov, ale aj príležitosť, aby mohli rozvíjať svoj potenciál a nadobúdať zručnosti v kolektíve,“ povedala Monika Kováčová zo Združenia Down Levice.
Zákazníkov novej predajne dm v Leviciach privítali pri nákupe 10-násobné body za celý nákup, zadarmo dostali sprchovací gél značky Balea a nákupnú tašku. Nechýbalo ani bezplatné beauty poradenstvo a ochutnávka produktov značky dmBio.
