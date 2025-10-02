< sekcia Ekonomika
dm otvorila v Nitre svoju najväčšiu predajňu na Slovensku
Zákazníci v najväčšej dm-ke nájdu top služby a rozšírenú ponuku
Autor OTS
Nitra, 2. októbra (OTS) – dm drogerie markt otvorila v nitrianskom OC CityMarket na Dolnočermanskej ulici novú predajňu, ktorá je najväčšia na Slovensku. Na predajnej ploche s rozlohou viac ako 748 metrov štvorcových zákazníci nájdu ešte širšiu ponuku a vyšší štandard služieb než v doterajšej predajni v tom istom nákupnom centre.
Nová nitrianska predajňa zaujme veľkosťou a novým dizajnom, no predovšetkým rozšírenou ponukou sortimentu a kvalitou poskytovaných služieb. Zákazníčky a zákazníci tu nájdu viac produktov zn. dmBio, širšiu ponuku kórejskej kozmetiky, nové produkty v sortimente starostlivosti o zdravie, viac produktov pre tehotné mamičky a deti.
„Veľmi si vážime vernosť našich zákazníkov a spravili sme všetko pre to, aby nezostali ani jeden deň bez svojej obľúbenej dm-ky. Doterajšiu predajňu v tom istom obchodnom centre sme zatvorili v stredu večer a hneď na druhý deň sme otvorili o pár metrov vedľa našu najmodernejšiu a najväčšiu predajňu. Zákazníkom prináša väčší komfort, lepší zážitok z nakupovania, atraktívnejšie a prehľadnejšie usporiadanie aj širšiu ponuku produktov. Okrem toho prichádzame aj s novými službami,“ povedala Melánia Tkáčová, regionálna manažérka dm drogerie markt.
V novej, takmer trojnásobne väčšej predajni, budú môcť zákazníci využívať napríklad najväčšie odberné miesto pre online objednávky - dm Box. Ďalšou novinkou je plniaca stanica, v ktorej si môžu načapovať tri druhy pracích prostriedkov a jeden druh prípravku na ručné umývanie riadu zn. planet pure v bio kvalite. Plnenie je možné do špeciálnych nádob určených na tento účel, ktoré je po prvom zakúpení možné opakovane dopĺňať.
dm drogerie markt otvorila svoju prvú pobočku na Slovensku v roku 1995, aktuálne ich má 163.
Zdroj: event2all
Nová nitrianska predajňa zaujme veľkosťou a novým dizajnom, no predovšetkým rozšírenou ponukou sortimentu a kvalitou poskytovaných služieb. Zákazníčky a zákazníci tu nájdu viac produktov zn. dmBio, širšiu ponuku kórejskej kozmetiky, nové produkty v sortimente starostlivosti o zdravie, viac produktov pre tehotné mamičky a deti.
„Veľmi si vážime vernosť našich zákazníkov a spravili sme všetko pre to, aby nezostali ani jeden deň bez svojej obľúbenej dm-ky. Doterajšiu predajňu v tom istom obchodnom centre sme zatvorili v stredu večer a hneď na druhý deň sme otvorili o pár metrov vedľa našu najmodernejšiu a najväčšiu predajňu. Zákazníkom prináša väčší komfort, lepší zážitok z nakupovania, atraktívnejšie a prehľadnejšie usporiadanie aj širšiu ponuku produktov. Okrem toho prichádzame aj s novými službami,“ povedala Melánia Tkáčová, regionálna manažérka dm drogerie markt.
V novej, takmer trojnásobne väčšej predajni, budú môcť zákazníci využívať napríklad najväčšie odberné miesto pre online objednávky - dm Box. Ďalšou novinkou je plniaca stanica, v ktorej si môžu načapovať tri druhy pracích prostriedkov a jeden druh prípravku na ručné umývanie riadu zn. planet pure v bio kvalite. Plnenie je možné do špeciálnych nádob určených na tento účel, ktoré je po prvom zakúpení možné opakovane dopĺňať.
dm drogerie markt otvorila svoju prvú pobočku na Slovensku v roku 1995, aktuálne ich má 163.
Zdroj: event2all