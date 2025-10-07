< sekcia Ekonomika
dm pomáha: 164 rodín dostalo plienky zadarmo
dm drogerie markt už 14. rok pomáha rodinám v núdzi.
Bratislava 7. októbra (OTS) – dm pomáha rodinám v núdzi. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou už po 14. raz podporila rodiny s malými deťmi, ktoré si nemôžu dovoliť nákup ani takých základných potrieb, ako sú detské plienky. Tento rok až 164 rodín získalo poukazy na celoročnú zásobu plienok značky babylove.
Kokrétne rodiny do projektu Pomôžme deťom vybrali priamo zamestnanci dm drogerie markt a Slovenská katolícka charita. Pravidelná pomoc pre 164 slovenských rodín spočíva v poskytnutí 32 poukazov v hodnote približne 420 eur. Tieto poukazy môže počas celého tohto roka každá rodina meniť za ľubovoľné balenia plienok značky babylove, podľa potrieb detí.
„Pomoc rodinám s deťmi, ktoré žijú v nedostatku a núdzi, je súčasťou našich aktivít, ktorými dm pomáha zlepšiť život komunít. V rámci inicitívy dm {spoločne} naši spolupracovníci priamo pomáhajú zlepšovaniu svojho okolia alebo životného prostredia. Súčasťou našich aktivít je aj boj proti menštruačnej chudobe. Až 45 školám po celom Slovensku dm poskytne v tomto školskom roku zadarmo menštruačné potreby, čo predstavuje pomoc pre viac ako 5 100 žiačok,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
