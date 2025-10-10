< sekcia Ekonomika
dm pomáha onkologickým pacientkam cítiť sa dôstojne počas liečby
dm drogerie markt poskytne zdarma 10 000 balíčkov hygienických a kozmetických potrieb.
Bratislava, 10. októbra (OTS) - dm drogerie markt pomáha onkologickým pacientom. Pri hospitalizácii v Národnom onkologickom ústave dostanú od dm balíček hygienických a kozmetických potrieb, ktoré im uľahčia pobyt v nemocnici. Zároveň v spolupráci s ústavom dm otvorila v nemocnici kaderníctvo, kde môžu pacientky a pacienti bezplatne využívať profesionálnu starostlivosť o vlasy.
Pacienti, ktorí sa prichádzajú liečiť do Národného onkologického ústavu v Bratislave, dostanú pri hospitalizácii od dm balíček hygienických a kozmetických potrieb. „Zloženie balíčkov sme starostlivo zostavili na základe podnetov od ošetrujúceho personálu. Zdravotné sestry a lekári najlepšie vedia, čo pacientom veľakrát chýba. Často sú to tak samozrejmé veci, že na ne pri nástupe na hospitalizáciu nemyslia – napríklad krém na ruky, balzam na pery či mydlo,“ uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Pacientom NOÚ slúži zdrama aj nové kaderníctvo
Balíčky obsahujú šesť položiek: krém na ruky, mydlo, balzam na pery, pleťový sprej, hroznový cukor a ústny sprej. dm takto ročne pomôže až 10 000 pacientom, ktorí sa liečia v NOÚ. Viac ako polovicu z toho tvoria ženy. „Diagnóza onkologického ochorenia, liečba a hospitalizácia sú pre každú pacientku a pacienta veľmi náročné životné udalosti, na ktoré sa nikdy nedá dostatočne pripraviť. Chceme im preto pomôcť dôstojne zvládnuť toto neľahké obdobie,“ zdôraznila.
NOÚ preto v spolupráci s dm drogerie markt tiež otvoril priamo v nemocnici kaderníctvo, v ktorom bezplatne poskytujú onkologickým pacientom starostlivosť o vlasy. Ide napríklad o umytie vlasov a úpravu účesu, čo pre pacientky po operácii doteraz nebola samozrejmosť. Ďalej pomáhajú pacientom v chemoterapii s holením či zastrihávaním vlasov, v prípade potreby kaderníčky pomôžu aj s úpravou parochne.
dm poskytne 10 000 balíčkov pre onkologických pacientov
dm ďalej podporuje dobrovoľnícku iniciatívu Dotyk krásy, v rámci ktorej kozmetička pravidelne navštevuje pacientov hospitalizovaných v NOÚ a poskytuje im hydratačnú starostlivosť o kožu, masáže rúk a nôh, čistenie pleti, ale tiež psychickú podporu.
