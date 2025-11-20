< sekcia Ekonomika
dm pomôže opusteným seniorom prežiť krásne Vianoce
10 000 dm produktov pre výzvu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“
Autor OTS
Bratislava 20. novembra (OTS) - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Aj tieto Vianoce jej bude veľmi veľa. dm drogerie markt sa pripojila k iniciatíve združenia Koľko lásky, ktoré sa dlhodobo venuje podpore seniorov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Najznámejšou aktivitou združenia je výzva „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, ktorú organizuje už po ôsmy raz. Jej cieľom je vyzbierať krabice s vianočnými darčekmi pre opustených seniorov a takto im spríjemniť Vianoce.
Do výzvy sa každý rok zapoja desaťtisíce ľudí, vďaka čomu sa dokáže pre seniorov vyzbierať viac než 70 000 vianočných krabičiek. Obsahujú praktické aj osobné drobnosti, ktoré im majú spríjemniť sviatočné dni a pripomenúť, že niekto na nich myslí a má ich rád.
„Veľmi radi sme sa pridali k tejto krásnej iniciatíve. Veríme, že každý človek si zaslúži pozornosť, úctu a pocit, že na ňom záleží – obzvlášť v období Vianoc. V mnohých balíčkoch často chýbajú kozmetické drobnosti, drogéria či malé zdravé dobroty. Chýbajúce položky v minulosti koordinátori neraz zabezpečovali na vlastné náklady. Preto sme sa rozhodli poskytnúť 10 000 produktov, aby bol každý darček kompletný a pripravený odovzdať radosť,“ uviedla Nicol Noseková, vedúca marketingu dm drogerie markt.
Každá krabička musí spĺňať jednoduché, no dôležité pravidlá – obsahovať má niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, zábavné a niečo zo srdca. Aj napriek jasným pokynom sa však medzi odovzdanými balíčkami nájdu také, kde jedna či viac položiek chýba. „Je pre nás veľkou pomocou, že tento rok budeme môcť nekompletné balíčky doplniť produktami dm,“ povedala Silvia Slobodová, predsedníčka občianskeho združenia Koľko lásky.
Aby sa do výzvy mohli jednoduchšie zapojiť aj ľudia, ktorí nemajú čas či možnosť chodiť po obchodoch, dm pripravila špeciálnu podstránku na svojom webe aj v aplikácii Moja dm-App. Záujemcovia si tam môžu vyskladať balíček pre seniorov podľa požiadaviek iniciatívy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.
