< sekcia Ekonomika
dm poskytne 45 školám zadarmo menštruačné potreby na celý rok
Iniciatíva dm drogerie markt takto podporí viac ako 5 000 žiačok.
Autor OTS
Bratislava 28. augusta (OTS) - Menštruačné potreby majú byť hygienický štandard dostupný pre všetky dievčatá a ženy. dm drogerie markt preto pokračuje vo svojej dlhodobej podpore ľudí žijúcich v menštruačnej chudobe a teraz prináša praktickú pomoc aj základným školám. Vďaka spoločnej výzve so zákazníkmi, ktorí počas júna podporili iniciatívu kúpou produktov značky Jessa, pribudne na 45 školách po celom Slovensku 161 zásobníkov menštruačných potrieb. Tie budú počas celého školského roka 2025/2026 pravidelne zdarma dopĺňané menštruačnými vložkami.
O zásobníky a pravidelnú dodávku menštruačných potrieb prejavilo záujem 192 škôl, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 45 víťazov podľa vopred stanovených kritérií. Hodnotila najmä sociálnu potrebu, premyslenosť a udržateľnosť projektu, zapojenie komunity školy či nadväzné osvetové aktivity. Spolu ide o potenciálnu pomoc pre 5 261 žiačok starších ako 10 rokov.
Najväčší záujem prejavili ZŠ zo Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Podporené školy sú však zo všetkých krajov Slovenska.
Menštruácia nesmie byť tabu
Školy v žiadostiach o podporu dm uvádzali, že mnohé ich žiačky pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a začiatok menštruácie ich často zastihne nepripravené, čo vedie k absenciám, stresu, pocitu hanby a niekedy aj k používaniu nedôstojných náhrad hygienických potrieb.
„V dm vnímame menštruačné potreby ako nevyhnutný štandard, ktorý má byť dostupný pre každého a platí to aj v školách. Budeme radi, keď budú mladšie generácie dievčat aj chlapcov odmala vnímať menštruáciu ako prirodzenú súčasť tela a života,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Osveta je dôležitá
Podmienkou účasti v iniciatíve dm bolo, že školy zrealizujú minimálne jednu osvetovú aktivitu. Môže ísť napríklad o zbierku povzbudivých odkazov, menštruačný deň, prezentáciu či tvorivé výstupy žiakov. Týmto spôsobom sa téma menštruácie a ženského zdravia dostáva prirodzene do školského prostredia.
V ktorých mestách a obciach získali školy podporu dm drogerie markt:
• Banskobystrický kraj (spolu 8 škôl): Žiar nad Hronom, Jelšava, Polomka, Badín, Rimavská Baňa, Slovenská Ľupča, Rimavská Sobota, Fiľakovo
• Bratislavský kraj (spolu 8 škôl): Malacky, Budmerice a bratislavské mestské časti Petržalka, Nové Mesto, Ružinov, Podunajské Biskupice, Dúbravka
• Košický kraj (spolu 8 škôl): Košice, Rožňava, Krompachy, Moldava nad Bodvou, Rudňany, Rejdová
• Nitriansky kraj (2 školy): Nitra, Trnovec nad Váhom
• Prešovský kraj (spolu 10 škôl): Snina, Sabinov, Rakúsy, Svidník, Ľubica, Rokycany, Vranov nad Topľou, Jarovnice, Poprad
• Trenčiansky kraj (3 školy): Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Turná
• Trnavský kraj (2 školy): Mostová, Pusté Úľany
• Žilinský kraj (4 školy): Liptovský Mikuláš, Kvačany, Ľubeľa, Sučany
Zdroj: event2all
O zásobníky a pravidelnú dodávku menštruačných potrieb prejavilo záujem 192 škôl, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 45 víťazov podľa vopred stanovených kritérií. Hodnotila najmä sociálnu potrebu, premyslenosť a udržateľnosť projektu, zapojenie komunity školy či nadväzné osvetové aktivity. Spolu ide o potenciálnu pomoc pre 5 261 žiačok starších ako 10 rokov.
Najväčší záujem prejavili ZŠ zo Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Podporené školy sú však zo všetkých krajov Slovenska.
Menštruácia nesmie byť tabu
Školy v žiadostiach o podporu dm uvádzali, že mnohé ich žiačky pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a začiatok menštruácie ich často zastihne nepripravené, čo vedie k absenciám, stresu, pocitu hanby a niekedy aj k používaniu nedôstojných náhrad hygienických potrieb.
„V dm vnímame menštruačné potreby ako nevyhnutný štandard, ktorý má byť dostupný pre každého a platí to aj v školách. Budeme radi, keď budú mladšie generácie dievčat aj chlapcov odmala vnímať menštruáciu ako prirodzenú súčasť tela a života,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Osveta je dôležitá
Podmienkou účasti v iniciatíve dm bolo, že školy zrealizujú minimálne jednu osvetovú aktivitu. Môže ísť napríklad o zbierku povzbudivých odkazov, menštruačný deň, prezentáciu či tvorivé výstupy žiakov. Týmto spôsobom sa téma menštruácie a ženského zdravia dostáva prirodzene do školského prostredia.
V ktorých mestách a obciach získali školy podporu dm drogerie markt:
• Banskobystrický kraj (spolu 8 škôl): Žiar nad Hronom, Jelšava, Polomka, Badín, Rimavská Baňa, Slovenská Ľupča, Rimavská Sobota, Fiľakovo
• Bratislavský kraj (spolu 8 škôl): Malacky, Budmerice a bratislavské mestské časti Petržalka, Nové Mesto, Ružinov, Podunajské Biskupice, Dúbravka
• Košický kraj (spolu 8 škôl): Košice, Rožňava, Krompachy, Moldava nad Bodvou, Rudňany, Rejdová
• Nitriansky kraj (2 školy): Nitra, Trnovec nad Váhom
• Prešovský kraj (spolu 10 škôl): Snina, Sabinov, Rakúsy, Svidník, Ľubica, Rokycany, Vranov nad Topľou, Jarovnice, Poprad
• Trenčiansky kraj (3 školy): Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Turná
• Trnavský kraj (2 školy): Mostová, Pusté Úľany
• Žilinský kraj (4 školy): Liptovský Mikuláš, Kvačany, Ľubeľa, Sučany
Zdroj: event2all