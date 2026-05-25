dm prináša e-účtenku a urýchľuje vyzdvihnutie aj doručenie nákupu
dm drogerie markt reaguje na meniace sa potreby zákazníkov, pre ktorých je kľúčová rýchlosť doručenia, bezproblémová dostupnosť tovaru a ekologický prístup.
Bratislava 25. mája (OTS) - Pri online nákupe môžu od mája využiť širšie možnosti služieb expresného vyzdvihnutia aj doručenia. Miesto papierovej účtenky si pri nákupe v predajni môžu zvoliť digitálny doklad do aplikácie.
„Naším dlhodobým cieľom je prinášať zákazníkom stále lepšie a komplexnejšie služby, ktoré im uľahčujú nakupovanie. Neustále zvyšujeme komfort a flexibilitu, aby bol zážitok z nakupovania v dm čo najpríjemnejší, či už zákazníci nakupujú priamo v predajni alebo online. Rozšírenie expresných služieb a zavedenie digitálnej e-účtenky sú prirodzeným krokom k lepšej dostupnosti sortimentu a zároveň k napĺňaniu našich cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Zákazníci môžu pre svoje nákupy využiť online objednávanie na stránke mojadm.sk alebo priamo v mobilnej aplikácii Moja dm. Následne majú na výber dva expresné spôsoby prevzatia tovaru.
Expresné vyzdvihnutie do 30 min.
Expresné vyzdvihnutie je pre všetkých, ktorí si chcú už hotový a zabalený nákup iba vyzdvihnúť v predajni. Tovar je pripravený na vyzdvihnutie do 30 minút od odoslania objednávky (predtým 60 min.), alebo si zákazník môže sám zvoliť konkrétnu hodinu, kedy mu prevzatie najviac vyhovuje.
Expresné doručenie až do 20:00 hod.
Vo vybraných mestách sa zákazníci môžu rozhodnúť aj pre doručenie nákupu priamo domov. Doručenie nákupu ešte v deň objednávky realizuje dm v rámci vybraných miest prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Wolt. Zoznam 20 oblastí, kde je táto služba dostupná, nájdete na tomto linku.
Novinkou je rozšírenie na 5 časových okien počas dňa, vďaka čomu si zákazníci dokážu doručenie naplánovať na čas, ktorý im najviac vyhovuje. Nákup môže mať zákazník pri dverách už do 2 hodín od objednávky. Objednávky uskutočnené do 18:00 hod. budú doručené ešte v priebehu dňa.
e-účtenka, prakticky a bez papiera
Novinkou je aj praktická digitálna pokladničná účtenka v aplikácii Moja dm, ktorá nahrádza klasickú papierovú verziu, čím eliminuje zbytočný odpad. Zároveň poskytuje pohodlný prehľad dokladov o nákupoch. Digitálnu účtenku si zákazníci aktivujú v Mojej dm-App, kliknutím na tlačidlo pod QR kódom zákazníckej karty.
Zdroj: event2all