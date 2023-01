DMD Group investuje tento rok milióny eur do modernizácie

Dubnica nad Váhom 26. januára (TASR) - Zbrojársky holding DMD Group chce v tomto roku investovať milióny eur do moderných technológií, rozvoja a energetickej infraštruktúry. TASR o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Štefan Škultéty.



Najväčšiu investíciu vo výške viac ako 10 miliónov eur čaká spoločnosť do rekonštrukcie bývalej haly na výrobu lokomotív. Plánujú tam vybudovať nové linky na montáž samohybných húfnic Zuzana 2, ale aj skladové priestory súvisiace s tendrom na pásové vozidlá CV90 a kolesové vozidlá 8x8.



Viac ako milión eur investuje DMD Group do novej chrómovne so zázemím a nových priestorov na montáž pásových bojových obrnených vozidiel CV90. Dcérska spoločnosť ZTS Špeciál bude na Slovensku hlavným partnerom švédskej spoločnosti BAE Systems, ktorá pre Ozbrojené sily SR dodá 156 pásových vozidiel CV90.



"Nová chrómovacia linka bude najväčšia a jedinečná svojho druhu na Slovensku. Firma doteraz bola odkázaná na dodávateľov z externého prostredia. Takto bude vedieť garantovať kvalitu a zvýši bezpečnosť dodávok," zdôraznil Škultéty.



Ako dodal, ďalšími investíciami budú výstavba fotovoltickej elektrárne na streche spoločnosti ZTS Špeciál (štyri milióny eur), inštalácie nového tepelného čerpadla (110.000 eur) a nového osvetlenia v areáli spoločnosti (175.000 eur).



Súčasťou skupiny DMD Group sú spoločnosti ZTS Špeciál (výroba kanónov a elevačných častí), Konštrukta Defence (montáž húfnic Zuzana 2, výskum, vývoj, opravy pozemnej techniky, špeciálne skúšobníctvo) a ZVS Holding (veľkokalibrová munícia).



DMD Group je akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo obrany SR. Za posledné tri roky sa jej podarilo zdvojnásobiť tržby na minuloročných 131 miliónov eur. V tomto roku plánujú prijať 250 nových zamestnancov.