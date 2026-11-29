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DMD Group odmieta, že by marila kontrolu NKÚ, vidia v tom agitáciu
Firma od NKÚ na začiatku požadovala predmet a účel kontroly podľa zákona. Úrad ich podľa Rosenberga nepredložil.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Štátna zbrojárska holdingová spoločnosť DMD Group odmieta, že by marila kontrolu Najvyššieho kontrolného úrad (NKÚ) a nespolupracovala s ním. Medializáciu prípadu označila za selektívnu a vidí za ňou politickú agitáciu. TASR o tom informoval podnikový právnik DMD Group Nino Rosenberg.
Ako priblížil, firma od NKÚ na začiatku požadovala predmet a účel kontroly podľa zákona. Úrad ich podľa Rosenberga nepredložil. „Toto žiadala najmä preto, že pôvodne chcelo NKÚ vykonať kontrolu v spoločnosti Konštrukta-Defence, v ktorej si ale časom uvedomilo svoju chybu, lebo takú právomoc nemá a otočilo sa na DMD GROUP. Pri tomto zásadnom pochybení NKÚ nebolo jasné, čo presne má záujem kontrolovať. Uplatnenie námietky nie je automaticky okamžitou obštrukciou,“ vyhlásil právny zástupca s tým, že firma pre kontrolórov vyčlenila samostatnú miestnosť so zázemím a poskytla im dokumenty potrebné pre kontrolu. Na povinnosť odovzdať všetky dokumenty ju ako jediný akcionár upozornilo aj ministerstvo obrany.
Nie je preto podľa neho pravda, že by NKÚ nemohol vykonať kontrolu. Tvrdí, že firma po kontrole dostala aj protokol s jasným záverom, v ktorom okrem štyroch administratívnych pochybení nebolo vytknuté nič. Pochybenia už DMD Group napravila.
Predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho spoločnosť požiadala, aby si naštudoval zákon. DMD Group nie je štátny podnik ani príspevková organizácia, ale obchodná spoločnosť riadiaca sa Obchodným zákonníkom. „Štát má v nej postavenie akcionára s prislúchajúcimi právami. DMD Group podniká s vlastným majetkom, ktorý nemá súvis so štátnym rozpočtom. Prostriedky na navýšenie základného imania nepochádzali zo štátneho rozpočtu. Naviac ide o holdingovú spoločnosť, ktorá nemá vlastnú výrobu, ale jej zisk je tvorený primárne príjmami z finančných zdrojov ako sú dividendy z dcérskych spoločností, úroky a iné finančné operácie,“ uviedol Rosenberg.
Zástupca spoločnosti odmietol, že by bol riaditeľ firmy Miroslav Sim v konflikte záujmov, keď zastáva viaceré funkcie v prepojených spoločnostiach. Obchodný zákonník s tým podľa neho vyslovene počíta, keďže firmy sú majetkovo prepojené. „Pri hodnotení hospodárenia treba zohľadniť vykázaný zisk spoločnosti po zdanení: 5,12 milióna eur za rok 2024 a 6,25 milióna eur za rok 2025, pričom tento rok bude ešte vyšší,“ doplnil právnik.
NKÚ tento týždeň informoval, že štátny zbrojársky holding pod ministerstvom obrany vlastniaci firmy ako Konštrukta-Defence, ZTS-Špeciál i 50-percentný podiel v ZVS holding, nespolupracoval pri jeho kontrole. Úrad sa tak nemôže vyjadriť k fungovaniu štátnej spoločnosti.
Štátnym kontrolórom sa však podľa vyjadrenia NKÚ podarilo identifikovať viacero rizík. Riadiace a kontrolné funkcie sa v rámci holdingu podľa nich koncentrujú do rúk jednej osoby - predsedu predstavenstva a riaditeľa Miroslava Sima. Z predloženej dokumentácie podľa nich vyplynulo, že štatutár DMD Group zastáva najmenej šesť funkcií v spoločnostiach zbrojárskeho holdingu. „Tá istá osoba sa podieľala nielen na príprave a schvaľovaní rozhodnutí o odmeňovaní naprieč spoločnosťami, ale zároveň je aj ich priamym príjemcom. Na základe dostupných podkladov bolo zistené, že napríklad za október 2025 bola tejto osobe priznaná odmena najmenej vo výške 18-násobku mesačnej mzdy,“ priblížila zistenia hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.
DMD Group obhajoval v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24 aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Pochybenia tiež nevidí a firma podľa neho s kontrolórmi spolupracovala.
Ako priblížil, firma od NKÚ na začiatku požadovala predmet a účel kontroly podľa zákona. Úrad ich podľa Rosenberga nepredložil. „Toto žiadala najmä preto, že pôvodne chcelo NKÚ vykonať kontrolu v spoločnosti Konštrukta-Defence, v ktorej si ale časom uvedomilo svoju chybu, lebo takú právomoc nemá a otočilo sa na DMD GROUP. Pri tomto zásadnom pochybení NKÚ nebolo jasné, čo presne má záujem kontrolovať. Uplatnenie námietky nie je automaticky okamžitou obštrukciou,“ vyhlásil právny zástupca s tým, že firma pre kontrolórov vyčlenila samostatnú miestnosť so zázemím a poskytla im dokumenty potrebné pre kontrolu. Na povinnosť odovzdať všetky dokumenty ju ako jediný akcionár upozornilo aj ministerstvo obrany.
Nie je preto podľa neho pravda, že by NKÚ nemohol vykonať kontrolu. Tvrdí, že firma po kontrole dostala aj protokol s jasným záverom, v ktorom okrem štyroch administratívnych pochybení nebolo vytknuté nič. Pochybenia už DMD Group napravila.
Predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho spoločnosť požiadala, aby si naštudoval zákon. DMD Group nie je štátny podnik ani príspevková organizácia, ale obchodná spoločnosť riadiaca sa Obchodným zákonníkom. „Štát má v nej postavenie akcionára s prislúchajúcimi právami. DMD Group podniká s vlastným majetkom, ktorý nemá súvis so štátnym rozpočtom. Prostriedky na navýšenie základného imania nepochádzali zo štátneho rozpočtu. Naviac ide o holdingovú spoločnosť, ktorá nemá vlastnú výrobu, ale jej zisk je tvorený primárne príjmami z finančných zdrojov ako sú dividendy z dcérskych spoločností, úroky a iné finančné operácie,“ uviedol Rosenberg.
Zástupca spoločnosti odmietol, že by bol riaditeľ firmy Miroslav Sim v konflikte záujmov, keď zastáva viaceré funkcie v prepojených spoločnostiach. Obchodný zákonník s tým podľa neho vyslovene počíta, keďže firmy sú majetkovo prepojené. „Pri hodnotení hospodárenia treba zohľadniť vykázaný zisk spoločnosti po zdanení: 5,12 milióna eur za rok 2024 a 6,25 milióna eur za rok 2025, pričom tento rok bude ešte vyšší,“ doplnil právnik.
NKÚ tento týždeň informoval, že štátny zbrojársky holding pod ministerstvom obrany vlastniaci firmy ako Konštrukta-Defence, ZTS-Špeciál i 50-percentný podiel v ZVS holding, nespolupracoval pri jeho kontrole. Úrad sa tak nemôže vyjadriť k fungovaniu štátnej spoločnosti.
Štátnym kontrolórom sa však podľa vyjadrenia NKÚ podarilo identifikovať viacero rizík. Riadiace a kontrolné funkcie sa v rámci holdingu podľa nich koncentrujú do rúk jednej osoby - predsedu predstavenstva a riaditeľa Miroslava Sima. Z predloženej dokumentácie podľa nich vyplynulo, že štatutár DMD Group zastáva najmenej šesť funkcií v spoločnostiach zbrojárskeho holdingu. „Tá istá osoba sa podieľala nielen na príprave a schvaľovaní rozhodnutí o odmeňovaní naprieč spoločnosťami, ale zároveň je aj ich priamym príjemcom. Na základe dostupných podkladov bolo zistené, že napríklad za október 2025 bola tejto osobe priznaná odmena najmenej vo výške 18-násobku mesačnej mzdy,“ priblížila zistenia hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.
DMD Group obhajoval v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24 aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Pochybenia tiež nevidí a firma podľa neho s kontrolórmi spolupracovala.