Moskva 17. júna (TASR) - Protiruské sankcie spôsobili ekonomike Spojených štátov straty vo výške približne 300 miliárd amerických dolárov (259,2 miliardy eur), vyhlásil v utorok riaditeľ Ruského fondu priamych investícií (RDIF) Kirill Dmitrijev. Sankcie označil za hlúposť, za ktorú nesie zodpovednosť bývalý americký prezident Joe Biden. Pripomenul tiež výrok Bidenovho nástupcu Donalda Trumpa, podľa ktorého americké spoločnosti v dôsledku sankcií prichádzajú o peniaze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Povedali sme to už skôr, sankcie stáli USA 300 miliárd USD,“ napísal Dmitrijev na sociálnej sieti X. „To je cena Bidenových sankcií voči Rusku, zaplatili ju americké spoločnosti,“ dodal. O škodách vo výške 300 miliárd USD, ktoré údajne ekonomike USA spôsobili protiruské sankcie, Dmitrijev prvýkrát hovoril vo februári tohto roka.



Americký prezident Donald Trump sa v pondelok (16. 6.) vyjadril skepticky voči sprísneniu sankcií, ktoré si želajú spojenci v Západnej Európe. „Sankcie nás stoja veľa peňazí,“ povedal Trump na okraj samitu Skupiny G7 v kanadskom letovisku Kananaskis, pričom vyjadril nádej, že sa podarí nájsť dohodu o ukončení konfliktu na Ukrajine.



Skupina demokratických a republikánskych senátorov v hornej komore amerického Kongresu predložila začiatkom apríla návrh zákona o sprísnení protiruských sankcií. Iniciatíva okrem iného zahŕňa zavedenie cla vo výške 500 % na tovar vstupujúci do USA z krajín, ktoré od Ruska odoberajú ropu, plyn, urán a iné komodity. Republikánsky senátor Rand Paul nedávno varoval, že schválenie tohto zákona by najviac poškodilo USA, a to z hospodárskeho aj strategického hľadiska.



(1 EUR = 1,1574 USD)