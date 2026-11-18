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Dmitrijev: Trumpova dohoda zabezpečí trvalý mier a lacnejšie energie
Americký prezident po schôdzke v Bielom dome vyhlásil, že sa pripravuje veľká dohoda, ktorá by sa netýkala len vojny na Ukrajine, ale mohla by zahŕňať celú Európu.
Autor TASR
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Moskva 18. novembra (TASR) - Dohoda, ktorú navrhol americký prezident Donald Trump, poskytne Európe dlhodobú bezpečnosť a lacnejšie zdroje energií, uviedol v stredu osobitný vyslanec Kremľa a riaditeľ Ruského fondu priamych investícií (RDIF) Kirill Dmitrijev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Veľká, krásna európska bezpečnostná dohoda prezidenta Trumpa prinesie Európe trvalú bezpečnosť a lacnejšie energie uprostred migračnej krízy, hospodárskeho poklesu a sociálnych nepokojov,“ napísal Dmitrijev na sociálnej sieti.
Riaditeľ RDIF sa stretol s Trumpom začiatkom novembra. Americký prezident po schôdzke v Bielom dome vyhlásil, že sa pripravuje veľká dohoda, ktorá by sa netýkala len vojny na Ukrajine, ale mohla by zahŕňať celú Európu. „Bude to dohoda, bude to veľká dohoda a bude sa týkať viac než len Ukrajiny. Mohla by zahŕňať dokonca celú Európu,“ povedal Trump. Dodal, že z výsledku budú všetci nadšení. Obsah rozhovoru s ruským vyslancom však odmietol viac priblížiť.
„Veľká, krásna európska bezpečnostná dohoda prezidenta Trumpa prinesie Európe trvalú bezpečnosť a lacnejšie energie uprostred migračnej krízy, hospodárskeho poklesu a sociálnych nepokojov,“ napísal Dmitrijev na sociálnej sieti.
Riaditeľ RDIF sa stretol s Trumpom začiatkom novembra. Americký prezident po schôdzke v Bielom dome vyhlásil, že sa pripravuje veľká dohoda, ktorá by sa netýkala len vojny na Ukrajine, ale mohla by zahŕňať celú Európu. „Bude to dohoda, bude to veľká dohoda a bude sa týkať viac než len Ukrajiny. Mohla by zahŕňať dokonca celú Európu,“ povedal Trump. Dodal, že z výsledku budú všetci nadšení. Obsah rozhovoru s ruským vyslancom však odmietol viac priblížiť.