Dmitrijev: Trumpove clá vytvárajú precedens pre nezávislý rast

Moskva 3. apríla (TASR) - Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť clá na všetok tovar dovážaný do Spojených štátov vytvára precedens pre nezávislý rast krajiny, uviedol Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu priamych investícií (RDIF) a osobitný vyslanec ruského prezidenta pre hospodársku spoluprácu so zahraničím. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Zvýhodnením domáceho priemyslu a nápravou štrukturálnych obchodných nerovnováh vytvárajú USA precedens pre nezávislý rast a udržateľnú tvorbu pracovných miest,“ napísal Dmitrijev na sociálnej sieti X. Šéf ruského štátneho fondu v stredu pricestoval do Washingtonu, kde sa stretne s vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom, ktorý ho na návštevu pozval predchádzajúci týždeň. Návšteva sa zameria na posilnenie vzťahov medzi Ruskom a USA a na hľadanie spôsobov ukončenia konfliktu na Ukrajine, uviedla televízna stanica CNN s odvolaním sa na svoje zdroje.



Trump v stredu (2. 4.) oznámil zavedenie plošných ciel voči mnohým krajinám na celom svete. Minimálna sadzba je 10 %. Spojené štáty taktiež zaviedli 25-percentné clo na dovoz automobilov a automobilových súčiastok do USA. V prípade automobilov sa clá začínajú vyberať od stredy. Trump vníma clá ako nástroj na zvýšenie príjmov, ktorý má kompenzovať sľúbené zníženie daní a oživiť priemyselnú výrobu v USA.