Dni poľa ponúknu komplexný pohľad na trendy v poľnohospodárstve
Autor TASR
Nitra 19. mája (TASR) - Komplexný pohľad na aktuálne trendy v rastlinnej výrobe, ochrane a výžive rastlín, poľnohospodárskej technike aj živočíšnej produkcii ponúknu Celoslovenské dní poľa 2026. Ich 15. ročník sa uskutoční 9. a 10. júna v Dolnej Krupej v okrese Trnava, informovala Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre ako spoluorganizátor podujatia.
Celoslovenské dni poľa prinesú bohatý program a množstvo praktických ukážok priamo v teréne. Návštevníci budú mať možnosť vidieť 540 odrodových políčok a 180 parceliek s variantmi ochrany a výživy od 47 spoločností. Súčasťou podujatia budú aj dynamické ukážky poľnohospodárskej techniky a prezentácie moderných technológií využívaných v praxi.
V rámci odborného programu sa uskutoční seminár Moderné traktory pre efektívne a udržateľné poľnohospodárstvo. Zameria sa na aktuálne trendy v oblasti mechanizácie a predstaví traktory do 150 kilowattov. Chýbať nebude ani nominačná súťaž na 14. Majstrovstvá Slovenskej republiky v orbe a ukážky prác konským záprahom a historickou technikou. Víťazi budú reprezentovať Slovensko 4. a 5. septembra 2026 v Chorvátsku.
Podľa Jozefa Ďuďáka z Technickej fakulty SPU a zároveň člena Slovenskej spoločnosti pre orbu súťaže v orbe siahajú na Slovensku až do roku 1994. Do roku 2007 sa podarilo uskutočniť 12 ročníkov majstrovstiev, avšak potom nastala takmer 18-ročná prestávka spôsobená najmä personálnymi a finančnými dôvodmi. Obnova nastala v minulom roku. „Keďže každoročne rastie záujem o súťaže v orbe aj u žiakov stredných odborných škôl, do pripraveného kalendára sme zaradili aj ich samostatnú súťaž,“ skonštatoval.
