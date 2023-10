Do 11. ročníka projektu Hovorme o jedle sa prihlásilo 560 škôl

Bratislava 16. októbra (TASR) - Do 11. ročníka súťažno-vzdelávacieho projektu organizovaného Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) Hovorme o jedle sa celkovo prihlásilo 560 základných škôl (ZŠ). Informoval o tom v pondelok na brífingu v Bratislave na ZŠ Kulíškova pri štarte projektu predseda SPPK Emil Macho, za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozefa Bíreša a manažérky marketingu Mliečneho fondu Gabriely Ruzsik. V aktuálnom ročníku projektu sa podľa SPPK kladie zreteľ na potravinový odpad.



V pondelok sa žiaci zamyslia nad témou Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky a v utorok nad témou Zelenina, ovocie, orechy zo slovenských sadov. V stredu budú diskutovať o téme Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek, vo štvrtok o téme Mäso, hydina, ryby, vajcia a strukoviny a piatok uzavrie týždeň Hovorme o jedle téma Cukry, tuky, soľ.



Žiaci budú už tradične vytvárať aj rôzne originálne práce v rámci výtvarnej súťaže Chutné maľovanie a tému poľnohospodárstva, potravinárstva, produkcie, ale aj konzumácie potravín zachytia cez objektívy fotoaparátov v súťaži Očami gurmána.



Vlajkovou loďou projektu ostávajú denné témy Hovorme o jedle, v rámci ktorých sa budú žiaci vzdelávať o potravinovej pyramíde, zdravých i nezdravých potravinách a ich vplyve na ľudský organizmus.



"Konzumný spôsob života prispieva k šialenému plytvaniu potravinami. Potrebujeme o tom viac diskutovať práve s tými najmenšími, ktorí môžu pozitívne vplývať aj na svojich rodičov. Nemusíme mať nákupné košíky plné potravín a pochutín vďaka výhodným množstevným zľavám. Obyvatelia potrebujú najmä kvalitné potraviny, teda slovenské potraviny," vysvetlil Macho.



"Myslím si, že je nesmierne dôležité podporovať vzdelávaciu činnosť v oblasti zdravej výživy, pestovania a výroby potravín u nás doma na Slovensku. A to zvlášť v tejto dobe. Oceňujeme, ako SPPK spolu s ďalšími partnermi aj cez takéto súťažno-vzdelávacie aktivity učí deti zodpovednosti. Je dôležité, aby deti a mládež vedeli čo najviac o výrobe potravín, ale aj surovinách, z ktorých sú vyrábané, a aký majú vplyv na rozvoj krajiny a na životné prostredie. Preto poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí sa so svojimi žiakmi a triedami zapájajú do tejto aktivity," zdôraznil Bíreš.



Školy, ktoré sa zapoja do týždňa Hovorme o jedle, budú hrať o finančné poukazy na kúpu vecných cien podľa vlastného výberu, ktoré budú slúžiť pre potreby školy na vzdelávanie. Zapojené školy a ich žiaci sú v hre o finančné i ďalšie ceny.



ZŠ sa počas týždňa Hovorme o jedle môžu zúčastniť na rôznych odborných exkurziách v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch. Žiaci tak uvidia, ako sa potravina vyrába, ako sa chovajú zvieratá či pestujú plodiny.



Organizátorom projektu je SPPK spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách, n. o. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.