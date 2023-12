Do 11. ročníka súťaže Hovorme o jedle sa zapojilo 560 základných škôl

Bratislava 12. decembra (TASR) - Do 11. ročníka súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle sa zapojilo rekordných 560 základných škôl (ZŠ) na celom Slovensku. Informovala o tom po slávnostnom vyhodnotení Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), organizátora súťaže.



Pripomenula, že sa súťažilo v štyroch súťažných kategóriách - v denných témach Hovorme o jedle, vo výtvarnej súťaži Chutné maľovanie, vo fotografickej súťaži Očami gurmána a v literárnej súťaži, kde žiaci písali literárne práce na tému Neplytvám potravinami - čas ukázať lásku našej planéte.



Tradične najväčší záujem bol podľa Holéciovej o výtvarnú súťaž, kde výtvarné práce maľovali žiaci 450 základných škôl. Najaktívnejšou školou, ktorá sa zapojila do najväčšieho počtu vyhlásených denných tém, sa stala ZŠ v Želovciach.



"Vzdelávať deti o hodnote slovenských potravín je beh na dlhé trate. Je to obzvlášť náročné, keď spoločnosť žije konzumným spôsobom života. Práve preto vidíme mimoriadny zmysel takýchto projektov, pretože len rozumne zmýšľajúci spotrebiteľ vie, čo všetko stojí za výrobou potraviny a že tá nerastie voľne v obchode," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



Projekt Hovorme o jedle má súťažno-vzdelávací charakter a jeho cieľom je podporovať vzdelávanie žiakov ZŠ o výžive a význame produkcie slovenských potravín pre ľudský organizmus, prírodu a ekonomiku krajiny.



Holéciová dodala, že v tomto roku záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt finančne podporili MPRV, Mliečny fond a Slovenská asociácia chovateľov ošípaných.