Do 13. ročníka Hovorme o jedle sa zapojilo 443 základných škôl
Počas týždňa Hovorme o jedle žiaci diskutovali, tvorili a učili sa o potravinách na vyučovaní, v školských kluboch aj v rámci spoločných aktivít.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Do tohtoročného 13. ročníka súťaže Hovorme o jedle sa zapojilo 443 základných škôl z celého Slovenska. Počas týždňa Hovorme o jedle žiaci diskutovali, tvorili a učili sa o potravinách na vyučovaní, v školských kluboch aj v rámci spoločných aktivít. Svoje nápady a postoje vyjadrovali prostredníctvom projektov, výtvarných diel, literárnych textov a fotografií. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s tým, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) v utorok osobne na vyhodnotení v Bratislave ocenil najlepšie práce.
Výchova k zodpovednému stravovaniu je podľa Takáča investíciou do zdravia budúcich generácií a práve toto poslanie agrorezort dlhodobo podporuje. Len dobre informovaný spotrebiteľ dokáže robiť správne rozhodnutia pri výbere potravín, nenechať sa zmiasť obalom či cenou a zorientovať sa v širokej ponuke trhu.
„Pre mňa ako ministra je veľkým potešením, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) nielen združuje organizácie v sektore pôdohospodárstva, ale venuje sa aj takýmto projektom pre deti. Hovorme o jedle ukazuje mladej generácii, čo je zdravé jedlo, aký je rozdiel medzi zdravšími a menej zdravými potravinami a že nie je samozrejmosť prísť do obchodu a len tak si kúpiť chlieb. Za každým bochníkom je obrovské množstvo práce našich poľnohospodárov, potravinárov a pekárov,“ povedal Takáč.
„Verím, že vďaka takýmto aktivitám bude čoraz viac mladých ľudí chcieť pracovať v pôdohospodárstve, pretože všetci chceme kvalitné slovenské potraviny,“ zdôraznil agrominister.
MPRV dodalo, že posolstvom projektu je podporovať spoluprácu školy, žiakov, rodičov a komunity pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu. Zároveň upozorňuje na úlohu potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre regionálny rozvoj, zamestnanosť a ochranu životného prostredia. Edukácia detí o potravinách je jedným zo základných pilierov prevencie civilizačných ochorení a projekt Hovorme o jedle je konkrétnym nástrojom, ako tieto hodnoty priniesť priamo k mladým ľuďom.
Projekt Hovorme o jedle organizuje SPPK v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí o potravinách, n. o. Záštitu nad projektom prevzalo MPRV SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Spája ich spoločný cieľ - aby deti rozumeli potravinám, ktoré jedia a aby zdravé stravovanie nebolo výnimkou, ale prirodzenou súčasťou ich života.
