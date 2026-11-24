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Do 14. ročníka súťaže Hovorme o jedle sa zapojilo 502 základných škôl
Súťažná kategória Hovorme o jedle oslovila 287 ZŠ, ktoré predložili spolu 359 príspevkov.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Do 14. ročníka súťažno-vzdelávacieho týždňa Hovorme o jedle sa zapojilo 502 základných škôl (ZŠ), vrátane špeciálnych. Oproti minulému roku je to o 59 škôl viac. Najaktívnejšou školou sa stala ZŠ s materskou školou na Okoličianskej ulici v Liptovskom Mikuláši. Uviedla to v utorok v Bratislave Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) po slávnostnom vyhlásení výsledkov a ocenení najúspešnejších žiakov, pedagógov a škôl.
Priblížila, že záujem o projekt každoročne rastie. Kým vlani sa do aktivít zapojilo 443 ZŠ, v tomto roku ich bolo už 502. Žiaci sa počas súťažno-vzdelávacieho týždňa venovali potravinám, ich pôvodu, výrobe, výživovej hodnote aj významu zodpovedného stravovania. Svoje vedomosti a kreativitu pretavili do projektov, výtvarných a fotografických prác či literárnych príspevkov.
„Našou ambíciou je, aby deti nevnímali potraviny iba ako anonymné výrobky, ktoré si vyberú z regálu v obchode. Chceme, aby rozumeli tomu, odkiaľ pochádzajú, koľko práce sa skrýva za ich výrobou a prečo je dôležité vážiť si ich hodnotu. Ak si tieto súvislosti osvoja už v detstve, je to dobrý základ pre ich budúce spotrebiteľské rozhodnutia,“ uviedol predseda SPPK Jozef Šumichrast.
Holéciová spresnila, že titul Najaktívnejšia škola súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle získala ZŠ s materskou školou Okoličianska 404/8C v Liptovskom Mikuláši. Škola získala finančnú odmenu 330 eur, diplom a ďalšie vecné ceny. Ocenenie je poďakovaním žiakom aj pedagógom za ich aktívny prístup a zapojenie do projektu.
Súťažná kategória Hovorme o jedle oslovila 287 ZŠ, ktoré predložili spolu 359 príspevkov. Odborná komisia hodnotila aktivity, ktoré žiaci pripravovali k vyhláseným denným témam vychádzajúcim z princípov potravinovej pyramídy. Deti napríklad varili, pracovali s potravinami, navštevovali poľnohospodárske podniky a stretávali sa s pestovateľmi či chovateľmi.
Veľký záujem bol podľa Holéciovej aj o výtvarnú súťaž Chutné maľovanie. Zapojilo sa do nej 484 ZŠ, ktoré zaslali spolu 1963 výtvarných prác. Fotografická súťaž Očami gurmána oslovila 178 škôl a mladí fotografi do nej prihlásili 297 fotografií. V literárnej súťaži na tému O pôde, ľuďoch a zodpovednosti hodnotiaca komisia posudzovala 306 príspevkov. Odborné komisie vyberali najlepšie práce v jednotlivých kategóriách a denných témach.
Holéciová dodala, že projekt Hovorme o jedle organizujú SPPK a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Záštitu nad 14. ročníkom prevzali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Priblížila, že záujem o projekt každoročne rastie. Kým vlani sa do aktivít zapojilo 443 ZŠ, v tomto roku ich bolo už 502. Žiaci sa počas súťažno-vzdelávacieho týždňa venovali potravinám, ich pôvodu, výrobe, výživovej hodnote aj významu zodpovedného stravovania. Svoje vedomosti a kreativitu pretavili do projektov, výtvarných a fotografických prác či literárnych príspevkov.
„Našou ambíciou je, aby deti nevnímali potraviny iba ako anonymné výrobky, ktoré si vyberú z regálu v obchode. Chceme, aby rozumeli tomu, odkiaľ pochádzajú, koľko práce sa skrýva za ich výrobou a prečo je dôležité vážiť si ich hodnotu. Ak si tieto súvislosti osvoja už v detstve, je to dobrý základ pre ich budúce spotrebiteľské rozhodnutia,“ uviedol predseda SPPK Jozef Šumichrast.
Holéciová spresnila, že titul Najaktívnejšia škola súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle získala ZŠ s materskou školou Okoličianska 404/8C v Liptovskom Mikuláši. Škola získala finančnú odmenu 330 eur, diplom a ďalšie vecné ceny. Ocenenie je poďakovaním žiakom aj pedagógom za ich aktívny prístup a zapojenie do projektu.
Súťažná kategória Hovorme o jedle oslovila 287 ZŠ, ktoré predložili spolu 359 príspevkov. Odborná komisia hodnotila aktivity, ktoré žiaci pripravovali k vyhláseným denným témam vychádzajúcim z princípov potravinovej pyramídy. Deti napríklad varili, pracovali s potravinami, navštevovali poľnohospodárske podniky a stretávali sa s pestovateľmi či chovateľmi.
Veľký záujem bol podľa Holéciovej aj o výtvarnú súťaž Chutné maľovanie. Zapojilo sa do nej 484 ZŠ, ktoré zaslali spolu 1963 výtvarných prác. Fotografická súťaž Očami gurmána oslovila 178 škôl a mladí fotografi do nej prihlásili 297 fotografií. V literárnej súťaži na tému O pôde, ľuďoch a zodpovednosti hodnotiaca komisia posudzovala 306 príspevkov. Odborné komisie vyberali najlepšie práce v jednotlivých kategóriách a denných témach.
Holéciová dodala, že projekt Hovorme o jedle organizujú SPPK a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Záštitu nad 14. ročníkom prevzali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.