Do 15. februára je možné žiadať o dotácie na územné plány

Bratislava 15. januára (TASR) - Obce, mestá a vyššie územné celky môžu do 15. februára posielať žiadosti o dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD). Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR sa podarilo vyrokovať dvojnásobné navýšenie financií, žiadateľom tak môžu preplatiť až 80 percent oprávnených nákladov. V stredu o tom informovalo tlačové oddelenie UUPV SR.



"Územný plán je jedným zo základných nástrojov samosprávy. Napriek tomu ho na Slovensku nemá takmer 40 percent obcí. Náš úrad si uvedomuje, že jeho spracovanie môže byť pre mnohé obce a mestá náročné najmä z dôvodu financovania. Sme preto veľmi radi, že sa nám podarilo na tento rok vyrokovať dvojnásobné navýšenie financií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Úspešným žiadateľom tak prerozdelíme až 1,2 milióna eur. Verím, že vďaka tomu pomôžeme vyššiemu počtu žiadateľov," uviedol predseda UUPV SR Milan Valašík.



Cieľom dotácií je pomôcť obciam, mestám a krajom naplniť požiadavky zákona o územnom plánovaní, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2024. V súlade s legislatívou totiž musí mať každá obec do 31. marca 2032 schválený nový územný plán v digitálnej podobe.



Z dotácie možno financovať návrh územného plánu obce, územného plánu zóny alebo územného plánu mikroregiónu. O prostriedky na vypracovanie územného plánu mikroregiónu môžu žiadať aj samosprávne kraje, ktoré ich obstarajú po dohode na spoločnú žiadosť viacerých obcí, priblížil úrad.



"Náš úrad už tretí rok poskytne obciam, mestám a vyšším územným celkom dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, o ktoré môžu žiadať celý mesiac, a to od 15. januára do 15. februára 2025. Pripravili sme aj manuály, ako požiadať o dotácie, ktoré sú dostupné na Portáli pre územné plánovanie. Očakávame, že tento rok pomôžeme vyššiemu počtu žiadateľov. Zameriame sa však výlučne na nové územné plány. Dotácie na zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sa poskytovať nebudú," priblížil podpredseda UUPV SR Ivan Zizič s tým, že žiadosti možno podávať cez Portál pre územné plánovanie alebo Ústredný portál verejnej správy.



O dotáciu môžu požiadať obce a mestá, ktoré už začali s obstarávaním územných plánov, no nestihli ich uzavrieť pred účinnosťou nového zákona. Podporené môžu byť tiež obce, ktoré chcú previesť svoje existujúce územné plány do digitálnej podoby, a tiež tie, ktoré s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie začali už podľa nového zákona.